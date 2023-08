Harry e Meghan in disaccordo sui figli: “Problemi seri nella coppia”

I Sussex non smettono di far discutere di sé: alle voci di un divorzio imminente, sempre più insistenti, si aggiungono altri motivi che starebbero mettendo a dura prova la coppia. Stando alle ultime indiscrezioni, il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero idee contrastanti su come educare i loro figli e sulle loro apparizioni in pubblico, tanto da causare problemi nella coppia.

Harry e Meghan ancora in crisi: le voci sull’educazione dei figli

Non sembra esserci pace per il Principe Harry e Meghan Markle, ancora travolti da pettegolezzi e voci sulla loro crisi di coppia. Alle voci di un loro imminente divorzio – che faticano a placarsi nonostante i gesti di distensione in pubblico – adesso si aggiungerebbero altre questioni, che potrebbero mettere a dura prova i Sussex.

Pare infatti che Harry e Meghan avrebbero idee molto diverse sull’educazione dei loro figli, il principe Archie di 4 anni, e la principessa Lilibet di 2. I bambini fino a oggi sono cresciuti lontano dai riflettori e sono stati ritratti solo in pochi e selezionatissimi scatti. I principini raramente sono stati visti in pubblico con i genitori, anche se il mese scorso sono stati avvistati insieme alla parata del 4 luglio.

Stando a quanto riporta il Sun, Harry sarebbe ancora molto influenzato dalla sua educazione a corte e temerebbe per la sicurezza dei suoi figli, mentre Meghan avrebbe tutte le intenzioni di tornare alla vita pubblica, con i due figli al suo fianco.

Un insider ha dichiarato al giornale: “A volte non sono d’accordo su certi approcci”. Parlando di Harry, un’altra fonte ha aggiunto: “C’è una differenza nel modo in cui è cresciuto. Teme per i suoi figli a causa di quello che ha passato“. A confermare le voci anche lo stimato esperto reale Tom Bower, che ritiene che i diversi approcci alla genitorialità di Harry e Meghan potrebbero rivelarsi un “problema serio” e una “grande prova” per la coppia.

Ha dichiarato a GB News: “C’è uno scontro di culture, uno scontro di interessi, ma dovranno in un modo o nell’altro riconciliarsi. Alla fine, il problema è sempre quello di come educare i figli, e se non si riesce a trovare un accordo su questo punto, diventa un grosso problema. Questa sarà la loro prossima grande prova: come educare e crescere i figli?”.

Meghan Markle e il “caso del cerotto anti-stress”

Per quanto la coppia stia cercando di apparire unita e serena – i Sussex sono stati avvistati nel giorno del 42esimo compleanno di lady Markle dopo una cena in un noto ristorante di Montecito – altri dettagli suggerirebbero tutto il contrario.

Hanno fatto il giro del mondo gli scatti dell’ex attrice di Suits, immortalata per le strade della California con un griffatissimo cappotto di lana firmato Max Mara (un po’ esagerato data la temperatura mite di quel giorno) e un cerotto anti-stress sul polso sinistro, da molti interpretato come un segnale d’allarme.

Del resto gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per la Duchessa, che probabilmente starebbe cominciando ad accusare il colpo dei numerosi problemi che si stanno abbattendo su di lei e il marito, come la rottura dell’accordo con Spotify.