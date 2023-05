Harry tradisce Meghan Markle: incontro segreto a Londra con Cressida Bonas

Harry avrebbe incontrato la sua ex mai dimenticata, Cressida Bonas, mentre si trovava a Londra solo per l’incoronazione di suo padre Carlo. I due si sarebbero trovati al pub The Cross Keys che frequentavano quando stavano insieme. Pare che il loro appuntamento sia durato diverse ore e non è chiaro come abbiano terminato la serata.

Harry, cosa ha veramente fatto nel weekend dell’incoronazione

Si aggiunge un altro punto oscuro alla visita di Harry a Londra per l’incoronazione di Carlo. Il Duca del Sussex, come è noto, è arrivato nella capitale britannica solo, senza Meghan Markle, malgrado sia circolata la voce che ci fosse anche la Duchessa sotto mentite spoglie. Non si sa precisamente quando il suo volo sia atterrato, se la sera del 5 maggio o la mattina del 6 maggio, giorno della cerimonia all’Abbazia di Westminster. Si è detto che Harry dopo l’incoronazione abbia passato mezz’ora in completo isolamento a Buckingham Palace e che poi sia stato prelevato dal suo autista per accompagnarlo all’aeroporto e prendere il primo volto per Los Angeles. Ma c’è chi sostiene che mancavano i tempi tecnici per arrivare in tempo e salire sull’aereo.

Fonte: Getty Images

Harry e l’incontro con la sua ex Cressida Bonas

Dunque, che cosa ha fatto veramente Harry prima e dopo dell’incoronazione? Stando al magazine tedesco InTouch il Principe avrebbe incontrato la sua ex Cressida Bonas, la ragazza con cui avrebbe voluto trascorrere la sua vita se non lo avesse mollato perché spaventata da un’esistenza a Palazzo tra protocolli, doveri di Corte e obiettivi sempre puntati.

Harry e Cressida si sarebbero dunque incontrati nel loro pub preferito e insieme avrebbero trascorso parecchie ore. Forse l’intera notte, dove e a far cosa precisamente non si sa. A Londra a quanto pare sono riaffiorati vecchi sentimenti mai del tutto sopiti. Harry e Cressida hanno fatto coppia dal 2012 al 2014, gli anni più felici del Principe almeno dal punto di vista sentimentale. Anche la Famiglia Reale approvava questa relazione, la Bonas, figlia di un uomo d’affari miliardario, poteva essere la Kate Middleton del Principe cadetto. Ma come ricordato, lei ha gettato la spugna e se l’è data a gambe, pur rimanendo sempre in contatto con lui. Nella lettera di addio, Harry le scrisse: “Ti ammiro, soprattutto voglio ringraziarti per avermi aiutato ad affrontare i miei demoni e cercare aiuto”.

Infatti, specialmente negli ultimi anni quando le tensioni con Carlo e William sono aumentate, Harry ha cercato spesso consolazione in Cressida. Quindi appena si è presentata l’occasione, il Principe ha voluto vedere di persona la Bonas. Secondo un testimone oculare dell’incontro tra i due, “Harry era molto felice”. È facile pensare che la loro serata non sia finita al pub.

Meghan Markle furiosa e gelosa

InTouch sostiene che Meghan è venuta a conoscenza dell’incontro tra suo marito e la Bonas e che si sia infuriata per questo, consapevole che il legame tra i due è sempre forte. Anche nella sua autobiografia, Harry ha avuto parole di elogio per la sua ex, facendo intendere quanto sia ancora importante per lui, nonostante abbia sposato Lady Markle. E forse se ne sia pentito.