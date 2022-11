“Harry e Meghan Markle si stanno separando”. Il piano di William e Kate Middleton funziona

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Meghan Markle non avrebbe più alcun controllo su suo marito Harry che da quando è tornato a Montecito dopo i funerali della Regina Elisabetta è in crisi. Il matrimonio dei Sussex starebbe naufragando e il piano ordito da William e Kate Middleton con l’avvallo di Re Carlo III per separarli starebbe funzionando.

Meghan Markle e Harry divorziano

Sono diverse le indiscrezioni che trapelano nei media di tutto il mondo sulla fine del matrimonio tra Meghan Markle e Harry, oltre naturalmente la profezia dell’astrologa che lo dà per spacciato entro il 2023. Pare che siano stati due i fattori che hanno fatto crollare Harry, la morte della Regina Elisabetta che ha segnato per lui anche la fine dell’unico legame stabile e positivo con la sua famiglia d’origine e il libro di memoria, Spare, in uscita il 10 gennaio, che lo avrebbe portato a riconsiderare tutta la sua esistenza passata ma anche a rivedere tutte le sue ex.

Meghan Markle gelosa, la telefonata a Chelsy Davy

Stando a Ici Paris ci sarebbe una lista di ex ragazze che il Principe avrebbe contattato per il suo libro e questo lo avrebbe portato a riflettere su quello che aveva perso seguendo Meghan negli Usa. Dal canto suo, Lady Markle si sarebbe molto ingelosita di questi rinnovati contatti, in particolare con l’indimenticata (per Harry) Cressida Bonas. Tra l’altro i due si sarebbero incontrati recentemente ad Aspen, in Colorado, durante un evento benefico. Ma non è l’unica a far tramare Meg.

Secondo Ici Paris, Harry avrebbe contattato anche altre sue conquiste, come Caroline Flack e Mollie King. Ma chi ha mandato su tutte le furie la Markle è stata Chelsy Davy. Il magazine New Idea sostiene che la Duchessa del Sussex abbia telefonato a Chelsy in preda alla gelosia. Pare che Harry mantenga ancora dei rapporti con l’ex e questo per Meghan è insopportabile.

Infatti, è consapevole che suo marito avrebbe sposato la Davy se quest’ultima non gli avesse spezzato il cuore, rifiutando la sua mano per paura della vita che l’attendeva a Palazzo. “È un dato di fatto che Meghan cerca di dimenticare, ma saperli in contatto la rende insicura come coppia”. Dunque, Meghan avrebbe chiamato Chelsy per dirle di non sentire più Harry. Mossa che avrebbe irritato moltissimo il Principe che ha visto minacciato la sua fiducia e la sua libertà.

Dunque, le tensioni tra Harry e Meghan stanno aumentando e anche il divario dei loro interessi, dove la Markle è sempre più assorbita dalla vita politica del suo Paese. In effetti, non ha mai nascosto la sua avversione per Trump e il suo sostegno ai democratici. Anche nelle elezioni di midterm ha pubblicamente affermato che avrebbe votato. Il suo schierarsi politicamente getta non poco in imbarazzo Harry che in precedenza fu duramente criticato per essersi espresso pubblicamente sulle precedenti elezioni americane, critiche che non arrivarono da Buckingham Palace ma dagli elettori americani.

Divorzio Meghan-Harry, il piano di William e Kate

Ma c’è dell’altro dietro la crisi del matrimonio di Harry e Meghan. Pare che sia stato elaborato un piano a Palazzo, appoggiato da William, Kate Middleton e Carlo, per spingere il Principe a divorziare da sua moglie. La strategia è molto semplice: privare Harry di tutti quei titoli e riconoscimenti di cui non solo si sentiva orgoglioso, ma anche con cui si identificava. In pratica, si tratterebbe di spogliarlo di tutto, di umiliarlo per scuoterlo e fare in modo che diventi consapevole di quello che sta perdendo per seguire sua moglie Meghan.

Pare che il piano stia funzionando e che appunto i Sussex siano in procinto di divorziare. Lady Colin Campbell, esperta di teste coronate, si sarebbe spinta ad affermare che si stanno lasciando, vivono da separati, ognuno impegnato nel proprio lavoro.