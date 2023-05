Meghan Markle rivestita d’oro. Ma la mano finisce dove non dovrebbe

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Meghan Markle riceve il Women of Vision award a New York e per la sua personale incoronazione – come l’hanno definita i tabloid britannici – per la prima volta si veste completamente di oro. Il suo look metallico vale circa 12mila dollari (11.081 euro), una vera Regina americana. Ma dietro le quinte succede qualcosa di molto sconveniente e Harry non si accorge di nulla.

La vendetta di Meghan Markle è iniziata. Si è mostra del tutto indifferente all’incoronazione di Carlo e non ha protesta per essere rimasta a casa, perdendosi così uno degli eventi più importanti degli ultimi 70 anni. Lei infatti sapeva cosa sarebbe accaduto dopo e forse per questo al sushi bar in mini dress era così sorridente e felice.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle rivestita d’oro come una Regina

Per nessuna ragione Meg vuole dividere la scena e all’Abbazia di Westminster si sarebbe trovata faccia a faccia con Kate Middleton e sarebbe stata costretta a mescolarsi tra le altre teste coronate. Ma a New York no, i riflettori sono tutti puntati su di lei. Ed è per questo che per la prima volta da quando ha sposato Harry ha deciso di sfoggiare un look tutto d’oro, il metallo più prezioso, diventando la Regina del palcoscenico almeno per una notte. E per il suo personale trionfo ha voluto accanto a sé il maritino e sua madre Doria Ragland che è molto presente nella sua vita.

Lady Markle dunque si è infilata un tubino midi d’oro cui lei ha opportunamente tolto le spalline per lasciare spalle e schiena nuda ora che finalmente non è più oppressa dal protocollo. Il nome del modello è già di per sé significativo, “Ideal Universe”, firmato Johanna Ortiz, stilista colombiana che ha curiosamente lo stesso cognome di Letizia di Spagna e che ha fondato la sua casa di moda nel 2003.

Fonte: Getty Images

L’abito con spacco frontale e cut out sotto il décolleté avvolge in modo sofisticato Meghan. Il suo costo? 2.193 dollari. La Duchessa lo abbina a dei sandali gioiello neri con listine sottoli e cinturino alla caviglia, color bronzo metallizzato con stampa lucertola, firmati Tom Ford, da 1.430 dollari. Non sono propriamente ideali per il piede di Meg che ha un principio di alluce valgo reso evidente proprio dalla forma della calzatura. La clutch gialla “Metropolitan Insignia” è di Carolina Herrera.

Per quanto riguarda i gioielli la moglie di Harry non si separa dai suoi bracciali di Cartier, in particolare quello rigido “Love” che vale oltre 6mila dollari e gli orecchini in oro e pietra trapezoidale, creati da J.Crew. Curiosamente ha lasciato a casa il suo anello di fidanzamento, quello che Harry aveva disegnato appositamente per lei. I capelli sono sciolti, pettinati con delle onde e riga laterale.

Questa volta Meghan è ineccepibile e sta un incanto. In fondo questo è il suo stile, da star di Hollywood, come aveva sempre desiderato essere. Cappelli, collant e bon ton proprio non sa cosa siano.

Meghan Markle, la mano dietro le quinte

Fonte: Getty Images

È così affascinante che nemmeno la guardia del corpo sembra resisterle. Al momento dell’ingresso sul palco, l’addetto alla sicurezza cerca di proteggere Meghan e le appoggia la mano sulla schiena, quasi sul fondoschiena. Un gesto che probabilmente non ha nulla di malizioso, ma l’incidente osé è quasi sfiorato e Harry non si accorge proprio di nulla. Inconsapevole di quanto sta accadendo alle sue spalle, procede senza indugio precedendo la moglie verso la ribalta.

Ma non è l’unica volta che gli addetti alla sicurezza, per proteggere Meghan, sembrano spingersi un po’ oltre, e la toccano sui fianchi anche all’uscita del palazzo mentre è tenuta per mano da Harry. Ma forse si tratta di una procedura standard per soggetti che potenzialmente sono obiettivi sensibili.