Meghan Markle, mini dress cortissimo e ciabatte gioiello: ricrealo spendendo la metà

Meghan Markle rinnova il suo look. Dress code e protocollo di Corte sono ormai un lontano ricordo. Così può andare al ristorante stellato in ciabatte, griffatissime ovviamente, e abitino corto che svela le gambe nude. Il nuovo guardaroba punta sulla comodità e l’informalità, purché non perdano in eleganza e raffinatezza. Il suo outfit è da copiare. Scopri come ricrearlo spendendo meno della metà coi nostri consigli.

Meghan Markle, il nuovo look di tendenza

All’indomani dell’incoronazione di Re Carlo, Harry e Meghan Markle tornano alla loro vita californiana lasciandosi alle spalle tensioni e pettegolezzi secondo i quali il Principe a Londra avrebbe incontrato in gran segreto la sua ex Cressida Bonas con la quale ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.

I Sussex hanno deciso di concedersi una cena in uno dei ristoranti di sushi stellati più esclusivi di Santa Barbara. La coppia è arrivata al Sushi Bar in SUV intorno alle 19 ed erano visibilmente rilassati e sorridenti. All’interno del locale hanno incontrato i loro nuovi amici, Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow.

Meghan Markle, mini dress a giacca e ciabatte di Hermes

Ma quello che più ci interessa è il nuovo look di Meghan che di fatto lancia la nuova tendenza dell’estate. La Duchessa si è presentata alla cena indossando un mini dress color nocciola, a maniche lunghe con spalline strutturate, in stile anni Ottanta, e gonna cortissima ben al di sopra del ginocchio. L’abito è firmato Heidi Merrick e costa 436 euro circa. Il modello si chiama Napoleon ed è realizzato in poliestere satinato con un taglio ispirato a un blazer.

Naturalmente Meg non indossa le calze, oggetto della prima violenta discussione con Kate Middleton nel lontano 2018 quando Lady Markle voleva le damigelle del suo matrimonio senza collant mentre la Principessa del Galles insisteva perché le portassero.

In ogni caso, nel look estivo di Meghan l’abito è abbinato a un paio di ciabatte gioiello, color cuoio e ultra piatte, si tratta delle iconiche Oran di Hermes (606 euro). L’outfit molto semplice e chic si completa con una borsa a secchiello bianca con rifiniture in paglia, del brand Cesta Collective, che costa circa 424 euro.

Meg riduce al minimo i gioielli con un paio di orecchini in oro giallo risaltati dai capelli raccolti in una coda di cavallo, molto elegante ma anche molto “sbarazzina”.

Come creare il tuo look ispirato a Meghan Markle (spendendo meno della metà)

Il look easy-chic di Lady Markle è dunque la vera tendenza di quest’estate, tutta da copiare. Online si possono trovare infatti alternative low cost per ricreare l’outfit della moglie di Harry. Ecco i nostri suggerimenti.

Cominciamo dalle ciabatte, in alternativa a quelle di Hermes, si può acquistare un modello molto simile di Steve Madden, che online si trovano a 79 euro.

Alle open toe va coordinato un mini dress a blazer. Sui colori ci si può sbizzarrire, l’importante è che siano coordinati con gli accessori. Per esempio online puoi acquistare il modello di Orandesigne a doppio petto bianco, con bottoni in oro che con una scarpa chiusa potresti indossare anche in ufficio

Per la borsa a secchiello, si può optare per un modello in paglia, color cuoio, con tracolla e manico in bambù, utilizzabile sia in città che al mare. Online costa meno di 35 euro.