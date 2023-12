Meghan Markle si dà allo spot per il caffè. “La vita lontano dai Reali è un disastro”

Meghan Markle compare come stagista in uno spot per il caffè. E i maligni commentano: "La sua vita e quella di Harry è un disastro"

Meghan Markle si dà allo spot per un marchio di caffè nel quale ha investito molto. Secondo gli esperti è un tentativo disperato di rilanciare la carriera dopo i diversi fallimenti economici e i danni di immagine provocati dalle rivelazioni semi-infondate sulla Famiglia Reale e c’è chi commenta che la sua vita, e quella di Harry, dopo aver lasciato la Corona “è un disastro“.

Harry e Meghan Markle perdono milioni

Se Harry ha avuto un minimo di soddisfazione vincendo la causa contro il Mirror, è ormai chiaro che molti dei progetti che lui e Meghan Markle hanno intrapreso si sono rivelati dei flop. A cominciare dalla loro fondazione benefica, Archewell, che in un anno ha avuto solo due donatori. Un buco nell’acqua che ha portato alla perdita di milioni. Anche Spotify ha dato il ben servito ai Sussex e tutti i tentativi di Meg di ritornare a Hollywood si sono dissolti. Insomma, pare che nessuno abbia fiducia nella coppia.

Hanno commesso troppi pasticci, sporcando la loro stessa immagine. Da vittime sono diventati stucchevoli parodie cui nessuno dà più credito. Persino il tentativo, del tutto autonomo, dello scrittore Omid Scobie di difenderli dalle presunte cattiverie della Famiglia Reale nel suo libro Endgame si è rivelato un flop.

Meghan Markle ridotta a fare lo spot per il suo caffè

Così, Meghan, nel tentativo di salvare il salvabile, ritorna a fare l’attrice per il marchio di caffè Clevr Blends, di cui detiene delle azioni. Non è la prima volta che promuove il brand in cui ha investito parecchi soldi, ma ora recita esplicitamente in uno spot sui social.

Nella pubblicità Lady Markle interpreta il ruolo di una stagista che prepara bevande calde, impila cartoni e lavori al computer, indossando naturalmente qualcosa di comodo, ossia un maglione di cashmere, firmato Cos, da 156 euro e un paio di jeans da 177 euro e felpa griffata. Insomma sul look da stagista c’è da fare qualche modifica.

Meghan Markle e Harry, un disastro

La comparsata di Meg ha fatto tuonare gli esperti di questioni reali che sostengono che il suo sia un disperato tentativo di rilanciare la sua carriere “da solista”, visto che in coppia con suo marito Harry è stato un fallimento totale. I commenti su Instagram per lo spot con Meghan sono tutti di stupore: “Come Sua Altezza Reale nello spot?”. In effetti, la mossa di Lady Markle è sembrata un po’ troppo cheap a tutti.

Ma c’è anche chi rincara la dose, soprattutto i commentatori reali britannici, come riporta l’Express, che hanno definito la vita dei Sussex dopo la Famiglia Reale “un disastro”. “È giusto supporre che la coppia californiana voglia disperatamente voltare pagina nel 2024”. E a quanto pare lo spot del caffè è il primo passo per questo cambiamento.