Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle avrebbero preso le distanze dal libro "Endgame"

Deve ancora uscire e già sta facendo parlare di sé. La ragione è chiara: al suo interno ci sarebbero dichiarazioni che potrebbero mettere ulteriore distanza tra i Sussex e la Royal family: stiamo parlando di Endgame, libro che porta la firma di Omid Scobie e che pare contenga rivelazioni bomba. Tanto che Harry e Meghan Markle ne sarebbero imbarazzi, ma non solo.

Pare, infatti, che ne abbiano preso le distanze: insiders avrebbero fatto sapere che loro non hanno nulla a che fare con quanto scritto sul libro, la cui uscita è prevista per il 28 novembre.

Endgame, perché è il libro che i Duchi di Sussex non avrebbero mai voluto leggere

Rivelazioni forti, che potrebbero portare ulteriori problemi ai legami, già molto fragili, che sembrano esserci tra la Royal family e Harry e Meghan Markle. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, Endgame di Omid Scobie (la cui uscita è prevista il 28 novembre), conterrebbe affermazioni come quella secondo la quale Harry: “Sarebbe rimasto all’oscuro riguardo la salute della Regina Elisabetta nei suoi ultimi momenti”.

Ma non solo perché, sempre secondo quanto riportato dal libro, di cui alcuni stralci sono stati pubblicati da People, il Principe William avrebbe ignorato le chiamate del fratello mentre si dirigeva presso il capezzale della Regina, tanto da portalo a noleggiare un proprio aereo. “William chiaramente non voleva vedere suo fratello”, viene spiegato in Endgame. Così come sembrerebbe che il Re Carlo gli abbia detto di presentarsi senza Meghan, una fonte avrebbe detto che: “Non era voluta”.

Dichiarazioni che – secondo gli esperti reali – potrebbero gettare ulteriore benzina sul fuoco, in un momento molto delicato in cui si è assistito a un tentativo di riavvicinamento tra Harry e suo padre, il Re Carlo.

I Duchi di Sussex, dal resto, avrebbero preso preso le distanze da tutto questo. Il MailOnline, infatti, spiega che insiders avrebbero rivelato al giornale che il Principe Harry e Meghan Markle non avrebbero nulla a che fare con Endgame e “negano categoricamente ogni suggerimento di essere affiliati al libro”.

Harry e Meghan, come sono i rapporti con Re Carlo

A quanto pare, i rapporti tra il Principe Harry e il padre, il Re Carlo, starebbero migliorando. Almeno secondo quanto riportato dalla stampa britannica che ritiene – a differenza di quanto circolava inizialmente – che ci sia stata una telefonata in occasione dei 75 anni del monarca.

Pare, infatti che Harry abbia chiamato il padre e che abbiano deciso di sentirsi nuovamente la prossima settimana. E anche Meghan avrebbe fatto la sua parte parlando con il suocero, mentre i nipoti, Archie e Lillibet, sembra che abbiano registrato un video di auguri.

La loro assenza aveva fatto molto rumore, con tanto di indiscrezioni in merito a una causa di divorzio che li avrebbe tenuti lontani dalla festa di compleanno.

Al MailOnline il giornalista Phil Dampier ha spiegato: “Il Re ha sempre lasciato la porta aperta per suo figlio e continuerà a farlo. Ma in realtà se nel libro di Scobie ci fossero accuse più serie ciò ostacolerebbe ogni possibilità di riconciliazione”.

A pesare è anche il fatto che l’autore di Endgame, Omid Scobie, è stato un amico dei Duchi di Sussex e che ha scritto Finding Freedom, per questo quello che è stato scritto nel libro potrebbe “peggiorare le cose”.