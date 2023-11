Meghan Markle avrebbe deciso di non tornare a Londra e di non fare più parte della "soap opera" con la Famiglia Reale

Fonte: Getty Images Meghan Markle cambia immagine: l’abito da sera diventa essenziale

Meghan Markle avrebbe deciso di non tornare più in Inghilterra. La scelta della Duchessa del Sussex deriverebbe dalla volontà di allontanarsi ancora di più dalla Famiglia Reale e non prendere parte alla contesa che dura ormai da anni. Harry, invece, pare che sia sul punto di perdonare tutti gli sgarbi subiti e di riavvicinarsi ai suoi parenti, sebbene sua moglie lamenti ancora il fatto che Re Carlo non abbia voluto incontrare suo figlio quando è capitato a Londra all’inizio dell’anno.

La decisione di Meghan Markle

È lontana dalla Famiglia Reale ormai da molti anni ma sembra che Meghan Markle voglia distaccarsi sempre di più dalla sua vecchia vita. Avrebbe addirittura definito soap opera il continuo tira e molla tra Harry e i suoi, che starebbe pensando di perdonare. Ad aprire nuove ferite è il libro di Omid Scobie – Endgame – che pare contenga nuovi attacchi ai membri senior della Royal Family. Tra questi anche Carlo e Kate Middleton che, secondo un caro amico dei Sussex, avrebbe passato più tempo a parlare male di Meghan che a parlare realmente con lei.

Secondo quanto riporta MailOnline, Buckingham Palace non ha voluto commentare i primi estratti del volume comparsi su Paris Match mentre Scobie si dice certo che la pace tra Harry e la sua famiglia è ancora molto lontana. È invece sicuro che Endgame spieghi i presunti motivi dell’assenza della Duchessa dall’Incoronazione di Re Carlo, alla quale aveva partecipato il marito da solo. Lui si è trattenuto solo per il tempo della cerimonia, alla quale ha assistito in terza fila, per poi montare rapidamente su un’auto e tornare in California.

Il giallo della lettera inviata a Carlo

Sembra che tra i motivi della sua assenza, e della conseguente decisione di tenersi lontana da Londra, ci sia anche la famosa lettera inviata a Re Carlo e per la quale non avrebbe avuto riscontro. Il compleanno del piccolo Archie Harrison, però, non sarebbe stata solo una scusa. La Duchessa era infatti rimasta a casa per prendersi cura dei bambini e in particolare per organizzare la festa per il suo primogenito, al quale ha partecipato anche Harry, tornato di fretta dall’Incoronazione di Carlo III.

I Sussex si sono comunque affrettati a prendere le distanze dai contenuti del libro, motivo per il quale lo stesso Scobie si è visto costretto a intervenire su X per precisare: “E togliamo di mezzo queste sciocchezze: #ENDGAME riguarda lo stato attuale della Famiglia Reale britannica”.

La smentita da parte dei Duchi arriva dopo il primo segno di pace tra Harry e suo padre Carlo, a cui avrebbe telefonato per gli auguri di compleanno. Sembra inoltre che padre e figlio abbiano chiacchierato a lungo e che abbiano in programma di farlo ancora. Pare che in questi dialoghi sia stata compresa anche Meghan Markle e che i bambini, Archie e Lilibet, abbiano registrato un video per fare gli auguri al nonno che compiva 75 anni.

La decisione di far uscire Endgame in concomitanza con l’uscita della stagione conclusiva di The Crown e con i 75 anni del Re, comunque, non è stata accolta bene. Dice il giornalista Phil Dampier a MailOnline: “Sappiamo tutti che Scobie è il loro portavoce e ottiene le sue informazioni direttamente o indirettamente dai Sussex, quindi qualsiasi cosa che sia dannosa per Carlo, Camilla o William e Kate, non farà altro che peggiorare le cose“.