Harry e Meghan Markle, la fondazione fa flop: perdono oltre 10 milioni di euro

Harry e Meghan Markle sono stati abbandonati dai donatori dopo che la loro fondazione benefica ha perso 9 milioni di sterline, pari a 10.484.000 di euro. Pare proprio che Archewell rischi di fallire.

Harry e Meghan Markle pare proprio non navighino in buone acque, anche dal punto di vista finanziario. Dopo il polverone sollevato dal libro di Omid Scobie, Endgame, che ha seriamente danneggiato le trattative per un ritorno all’interno della Famiglia Reale, sono stati resi noti i conti della loro Archewell foundation per il 2022. E la situazione è davvero triste.

Stando a quanto riporta l’Express, nel 2021 la Fondazione ha ricevuto poco più di 10,3 milioni di sterline (poco meno di 12 milioni di euro) da parte di diversi donatori. Ma nel 2022 i donatori si sono ridotti a due e Harry e Meghan hanno raccolto meno della metà rispetto all’anno precedente. Si potrebbe dire che si tratta di un vero e proprio fallimento.

La fondazione di Harry e Meghan resta con due donatori

Harry e Meghan hanno potuto incassare per i loro progetti benefici solo due donazioni di 795.210 sterline ciascuna. Davvero una cifra esigua e drasticamente in calo rispetto al 2021. I documenti di Archewell rivelano un quadro preoccupante. La fondazione ha registrato una perdita di 536.357 sterline, perché nessuno ha contribuito ai progetti promossi dalla fondazione. Nel 2021 aveva ottenuto un profitto di oltre 7,1 milioni di sterline.

I conti parlano chiaro, i Sussex sono in perdita. Archewell infatti ha ottenuto profitti per 1.594.437 di sterline (1.856.000 euro circa) tenendo conto delle donazioni e dei proventi da vari investimenti, ma le spese hanno superato le entrate, per un totale complessivo di 2.130.795 di sterline (circa 2.480.000 euro). Anche alcuni importanti contratti non sono stati rinnovati, come quello dei podcast per Netflix.

Insomma, pare proprio che Harry e Meghan non siano stati in grado di gestire correttamente la loro fondazione e che abbiano sopravvalutato la loro influenza sugli investitori. Certo, la diatriba con la Famiglia Reale non ha giovato alla loro immagine. Anche perché molto spesso le loro esternazioni e le accuse rivolte a Carlo, Camilla, William e Kate Middleton si sono dimostrate inconsistenti e anche fuori luogo. E poi il continuo confronto tra loro e la Corona non può che essere perdente.

Anche ora, che Archewell è di fatto sull’orlo del fallimento, Meghan non ha perso occasione per rivangare il periodo in cui ha vissuto a Corte e quanto l’ha ispirata per i suoi progetti benefici con la fondazione creata con suo marito. Ma se sono state esperienze così importanti, perché infangare continuamente quel periodo? E soprattutto perché andarsene in quel modo, con così poca dignità e senza farsi problemi a ferire la Regina Elisabetta e a mettere in difficoltà la Monarchia.