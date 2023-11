"Harry e Meghan non sono stati consultati per la stesura di Endgame": Omid Scobie difende i Sussex ma loro continuano ad avere paura

Fonte: IPA Meghan Markle e Harry

Omid Scobie è sempre stato dalla parte di Harry e Meghan Markle, ma dal suo ultimo libro Endgame persino i Sussex hanno preso le distanze da lui. Il veleno contro la Famiglia Reale che sgorga da quelle pagine è troppo compromettente e i Duchi non vogliono averci nulla a che fare.

Endgame, libro scottante e compromettente anche per i Sussex

Omid Scobie ha suscitato un vero e proprio polverone col suo ultimo libro, Endgame, il cui sottotitolo recita “Dentro la famiglia reale: tra rivalità, segreti, vendette si gioca il futuro della monarchia”, edito in Italia da Solferino e acquistabile anche online. Insomma, fin dalla copertina il programma è chiaro: svelare i retroscena più raccapriccianti d In breve tempo è diventato un best seller, ma ha costretto il suo autore a scagionare Harry e Meghan Markle.

Omid Scobie, promuovendo la sua ultima opera a New York attraverso una serie di interviste, ha voluto (o forse dovuto) precisare che non ha consultato Harry e Meghan nello scrivere il suo libro. Quindi, i Duchi del Sussex non sono coinvolti direttamente nella stesura di questo “testo maledetto” che ancora una volta ha messo in crisi la Famiglia Reale e i precari equilibri interni. Pare infatti che l’uscita di Endgame abbia messo a rischio i timidi tentativi di riavvicinamento tra Harry e Carlo che potrebbero concludersi con la riunione a Sandringham per Natale.

Fonte: Getty Images

Dunque, Scobie ha puntualizzato che Harry e Meghan non sono la sua fonte diretta, ma semplicemente perché non ne aveva bisogno. Infatti, “le persone vicine a loro” erano felici di raccontare tutti i dettagli dei loro litigi con la Famiglia Reale. Lo scrittore ha ammesso di aver incontrato diverse volte Meg, ma né lei né Harry hanno contribuito al suo libro. “Ci sono abbastanza persone che ruotano intorno a loro che conoscono i dettagli delle cose“.

Scobie ha anche negato che Endgame sia sbilanciato a favore dei Sussex. Diversi critici infatti hanno sottolineato come il capitolo dedicato a Harry e Meghan sembri “un comunicato stampa inviato dall’ufficio dei Sussex” e che “i Sussex vengono descritti con attorno un’aurea da santi“. L’autore si difende dichiarando di non essere vicino a Harry e Meghan, ma di voler denunciare “l’ingiustizia” del Palazzo e di evidenziare quella che vede come l’ipocrisia dei Windsor che cercano di essere un “perfetto esempio dei valori familiari tradizionali”. E così eccolo rivelare che il Palazzo spingeva perché Kate e Meghan si ispirassero a Diana nei look.

Nel libro Scobie è piuttosto duro con William e Kate Middleton, soprattutto con quest’ultima. Ai suoi occhi i Principi del Galles sono colpevoli di aver trattato con freddezza Meghan fin dal suo arrivo a Corte. “C’è stata una freddezza nei confronti di Meghan fin dalle prime fasi, l’ho sempre trovata piuttosto sorprendente. Ho sempre trovato interessante il fatto che quando Meghan stava attraversando i giorni più difficili della sua vita, alle prese con problemi di salute mentale… qualcuno all’interno della famiglia che aveva sperimentato quello sguardo da nuova arrivata … non fosse in grado di voltarsi e aiutare un membro della famiglia. Per me, penso che questo dica molto sul carattere di qualcuno”, ha spiegato Scobie riferendosi ovviamente a Kate. Tale ostilità avrebbe indotto Meg a non voler più tornare a Londra.

Perché Endgame fa paura a Harry e Meghan Markle

Anche se Endgame sembra propendere per i Sussex contro il resto dei Windsor, Harry e Meghan si sono trovati in grande difficoltà con questo libro che non faceva parte dei loro piani. Di certo, anche se non lo hanno approvato, il testo li compromette pesantemente, considerando anche i legami che hanno con l’autore. Difficilmente William e Kate potranno fidarsi nuovamente di loro o credere alle loro promesse di riconciliazione dopo questo nuovo libro-bomba. Per questo, colui che una volta era loro amico, Omid Scobie, adesso fa loro paura. Le conseguenze di Endgame sono difficili da prevedere.

Chi è Omid Scobie

Classe 1981, Omid Scobie si occupa da sempre di famiglie reali scrivendo per diverse testate ed è commentatore reale per trasmissioni tv come ABC News e Good Morning America.

Endgame segue di qualche anno Finding Freedom, il libro che Scobie ha pubblicato nel 2020 insieme a Carolyn Durand, in cui vengono raccontate le vicende di Harry e Meghan fino alla rottura con la Famiglia Reale. Nell’agosto 2021 è stata pubblicata un’edizione tascabile che include anche la famosa intervista di Oprah Winfrey ai Sussex. Da sempre alleato di Harry e Meghan, i Duchi con Endgame lo hanno allontanato.