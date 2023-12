Fonte: Getty Images Kate Middleton, lupetto e gonna svasata: il look effetto snellente

Endgame sta facendo tremare il Palazzo, volente o nolente. Il nuovo libro di Omid Scobie è un vero e proprio incubo a occhi aperti per la Famiglia Reale, tanto che persino Meghan Markle e il Principe Harry si sono affrettati a prendere le distanze, affermando di non aver dato il proprio contributo durante la stesura. Dopo le accuse di razzismo nei confronti di Kate Middleton e Re Carlo – sarebbero loro, dunque, ad avere commentato il colore della pelle del piccolo Archie – si torna ai presunti tradimenti del Principe William con Rose Hanbury.

“Kate Middleton tradita dal Principe William con Rose Hanbury”: le voci che hanno fatto tremare il Palazzo

Un impegno profuso, quello di Kensington Palace, per smentire in modo quasi ossessivo le voci del presunto tradimento del Principe William con Rose Hanbury ai danni di Kate Middleton, la Principessa del Galles. L’addetto stampa Christian Jones avrebbe provato ogni carta pur di convincere il Sun – il primo ad avere indagato sulla vicenda – a smettere di scavare nella storia. “Era disperato, tentava di fermare le voci in qualsiasi modo”.

Secondo Omid Scobie e il suo Endgame, il Palazzo si è spinto molto oltre pur di smentire le voci e coprire la storia. “Alla fine Jones ha promesso a un giornalista del Sun alcuni scoop relativi alla Famiglia Reale in cambio della rinuncia”. Nel giugno del 2019, il Sun ha definitivamente rinunciato all’indiscrezione, fermando i giornalisti al lavoro sulla notizia. Un cortigiano di alto livello avrebbe rivelato a Scobie che è stato proprio Christian Jones a salvare le apparenze e impedire altre indiscrezioni.

A Entertainment Tonight, Scobie ha ammesso di non poter entrare su molte questioni per ragioni legali. Non ci sono, però, ad oggi almeno, prove che William abbia davvero tradito Kate. Il dilagare del chiacchiericcio sarebbe dovuto proprio al silenzio del Principe e della Principessa del Galles, che non hanno mai voluto smentire. “Le voci non scompariranno mai, anche se non c’è alcuna prova che suggerisca che siano vere”.

Il rapporto del Principe William con Rose Hanbury

Rose Hanbury è stata spesso descritta come la “Nuova Camilla” dai tabloid. Parecchie sono state le voci nel corso degli anni, alimentate dalla Middleton stessa, che non volle più vedere l’amica. All’epoca delle pubblicazioni, lo studio legale londinese Harbottle & Lewis ha dichiarato: “Oltre a essere falsa e altamente dannosa, la pubblicazione di false speculazioni riguardo alla vita privata dei nostri clienti costituisce anche una violazione della privacy”.

In ogni caso, la Hanbury ha partecipato all’Incoronazione di Re Carlo III, dissipando qualsiasi voce sui dissidi. Il chiacchiericcio si è però spinto molto oltre, soprattutto quando i tabloid hanno affermato che William ha avuto una figlia con Rose Hanbury. Non c’è mai stata nessuna prova, solo ipotesi: eppure, tanto è bastato a creare uno scandalo che riecheggia tutt’oggi. C’è da dire che, con Endgame, Omid Scobie è stato particolarmente critico nei confronti della Middleton. La Monarchia si trova di fronte alla sua ora più buia: senza la Regina Elisabetta II, le sue fondamenta hanno iniziato a “marcire” secondo l’esperto Reale.