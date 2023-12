Endgame, Meghan Markle smentisce: “Mai fatto nomi sui Reali razzisti”

Meghan Markle prende decisamente le distanze da Omid Scobie e dal suo Endgame, dopo che sono trapelati i nomi di Kate Middleton e Carlo come i “Reali razzisti”. La Duchessa del Sussex smentisce categoricamente di averli mai pronunciati.

Meghan Markle smentisce le rivelazioni di Endgame

Nella versione olandese di Endgame, l’ultimo libro di Omid Scobie, poi ritirata dal mercato, Kate Middleton e Carlo sono stati esplicitamente indicati come i due membri della Famiglia Reale che avrebbero fatto commenti razzisti sul colore della pelle di Archie. L’autore sostiene che nel manoscritto della sua opera i nomi non comparivano. Dunque, il giallo resta, ma Meghan Markle e il suo entourage corrono ai ripari, perché queste accuse rivolte al Re e alla futura Regina di Gran Bretagna sono molto pesanti. Oltre che probabilmente prive di fondamento.

Infatti, fonti vicine a Meghan hanno dichiarato al Daily Telegraph che le lettere della Duchessa indirizzate a Carlo “non sono state consegnate al Signor Scobie da nessuna delle persone che collabora con Meghan”. Ergo, Lady Markle non c’entra niente con le sorprendenti rivelazioni di Endgame e non ha mai voluto che si sapesse il nome dei membri della Famiglia Reale che avrebbero fatto dei commenti sulla pelle di Archie.

Harry e Meghan però nella famosa intervista a Oprah Winfrey dichiararono che quando Meghan era incinta del primo figlio, c’erano state “delle conversazioni” su quale sarebbe stato il colore della pelle di Archie. La Markle e Carlo discussero successivamente dell’incidente attraverso uno scambio di lettere il cui contenuto è stato ripreso nel libro di Scobie. Eppure i fedelissimi della Duchessa del Sussex sostengono che queste missive non sono state fatte vedere allo scrittore. Quindi, come si spiega che in Endgame sono stati riportarti dettagli particolareggiati di quelle lettere? Qualcuno non racconta la verità.

Omid Scobie, che si è sempre schierato dalla parte dei Sussex, ha dichiarato di non aver consultato Harry e Meghan per scrivere il suo libro, ma di aver raccolto informazioni dalle persone che ruotano intorno alla coppia.

Mentre i Duchi hanno ammesso di aver collaborato con lui, ma solo per Finding Freedom e non per Endgame. Soprattutto Meghan ha voluto far sapere che non ha mai voluto far trapelare i nomi di chi, secondo lei, avrebbe avuto comportamenti razzisti nei suoi confronti.

Kate Middleton e William ignorano le domande su Endgame

Intanto, mentre Carlo ha fatto trapelare il suo disappunto per le accuse di razzismo, Kate Middleton e William hanno ignorato totalmente le domande su Endgame che sono state rivolte loro durante la Royal Variety Performance. Alcuni giornalisti hanno chiesto loro: “Vostre Altezze Reali, avete un commento sul libro di Omid Scobie?” e “Avete guardato lo spettacolo di Piers Morgan ieri sera, Vostre Altezze Reali?”.

William e Kate non hanno risposto, anzi hanno ignorato totalmente i giornalisti, ma si sono rivolti l’uno verso l’altro tenendosi pe mano lungo il red carpet.

