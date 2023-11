Endgame: “Carlo e Kate Middleton razzisti”. La replica impeccabile del Re

Carlo e Kate Middleton sarebbero i due membri della Famiglia Reale accusati di razzismo da Meghan Markle. Questo è quanto si apprende dalla versione olandese del controverso libro Endgame, di Omid Scobie, fino a poco tempo fa l’autore amico dei Sussex. Di fronte a tali affermazioni, il Re non ha potuto più tacere e la sua risposta è stata impeccabile. Ma procediamo con ordine.

Accuse di razzismo, spuntano i nomi di Carlo e Kate Middleton

È dal 2020 che aleggia sulla Famiglia Reale l’accusa di razzismo lanciata da Meghan Markle, tanto che all’epoca, la Regina Elisabetta aveva perfino istruito un’inchiesta privata per capire chi a Palazzo avesse avuto una tale condotta offensiva. Ma niente di effettivamente concreto fu trovato, sebbene a un certo punto si fosse ipotizzato che la Principessa Anna avesse offeso con le sue osservazioni Meghan e Harry. Adesso, la pubblicazione del nuovo libro di Omid Scobie, Endgame, l’ha fatta riemergere prepotentemente.

Nella versione inglese si dice che due membri della Famiglia Reali hanno discusso in termini poco consoni del colore della pelle di Archie. Naturalmente, non vengono fatti nomi per motivi legali, precisa l’autore. Ma nella traduzione olandese di Endgame i due nomi compaiono. E anche se la pubblicazione è stata immediatamente bloccata dall’editore americano HarperCollins, il corrispondente reale Rick Evers è entrato in possesso di una copia della versione ritirata del libro e ha pubblicato su Twitter nome e cognome degli accusati, con tanto di foto del libro.

Stando all’esperto in questioni regali, i due membri sotto accusa sono niente meno che Re Carlo e Kate Middleton, quest’ultima avrebbe preso parte alla conversazione sul colore della pelle di Archie.

Scobie però non ha fornito alcuna prova che avvalorasse tali affermazioni e pare che il manoscritto originale del suo libro non contenesse nomi. Dunque, siamo di fronte a un piccolo giallo. O forse più scaltramente a una strategia di marketing per aumentare le vendite? Intanto, in Olanda il libro è stato ritirato dalle librerie.

Endgame, la risposta di Carlo

Ma, anche se le accuse di razzismo appaiono infondate, e persino Harry e Meghan hanno preso le distanze dall’autore, l’ombra del dubbio pesa su Buckingham Palace e Carlo questa volta non è rimasto in silenzio e ha voluto replicare alle presunte rivelazioni di Scobie.

Carlo è a Dubai dove deve tenere un discorso sul clima. E quando il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu gli ha chiesto come stava, lui ha risposto: “Sto molto bene, quasi”, con chiaro riferimento al polverone suscitato da Endgame, dimostrando di non voler abboccare all’amo della disputa ma nel contempo con quell’ “abbastanza”, ha dimostrato di essere profondamente seccato per quanto sta accadendo e secondo fonti vicine a Palazzo, riportate il Daily Mail, Carlo sta prendendo in considerazione tutte le opzioni, “comprese quelle legali” contro Scobie che ha rilasciato un’intervista a Morning Tv. Nel frattempo i sostenitori del Sovrano stanno organizzando una campagna per boicottare Endgame.

