Harry e Meghan Markle, cartolina di Natale bocciata e divieto infranto

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Anche Harry e Meghan Markle hanno pubblicato la loro cartolina di Natale con grande delusione dei fan, perché anziché un biglietto di auguri sembra una promozione commerciale.

La cartolina di Natale di Harry e Meghan Markle

Differentemente da Kate Middleton e William e da Letizia e Felipe di Spagna e da Charlene e Alberto di Monaco che hanno scelto di fare gli auguri di Natale con un ritratto di famiglia insieme ai figli, Harry e Meghan Markle hanno optato per un’immagine di coppia.

Harry e Meghan hanno infatti scelto come cartolina di Natale una foto della cerimonia di chiusura degli Invictus Games 2023, che si è svolta a settembre a Düsseldorf, dove la Duchessa indossava un abito verde scuro da cocktail e il Duca un completo scuro senza cravatta. I due sono sorridenti e applaudono, sembra un momento felice quello che stavano vivendo, mentre la squadra americana arrivava sulle note di Bruce Springsteen Born in the USA. Forse per questo motivo l’immagine è stata selezionata come biglietto di auguri.

Inoltre, Harry e Meghan hanno deciso di non condividere la cartolina sui social ma di associarla esclusivamente alla loro fondazione, Archewell, per altro si trova in gravi difficoltà finanziarie, inviandola esclusivamente via mail lo scorso 15 dicembre, subito dopo la vittoria del Duca di Sussex in tribunale contro il Mirror.

Harry e Meghan Markle, pioggia di critiche per la cartolina di Natale

Anche se Harry e Meghan non sono più membri attivi della Famiglia Reale, hanno mantenuto la tradizione di pubblicare la loro cartolina di Natale, un appuntamento che piace molto ai fan della coppia e che di solito dà loro una ventata di positività.

Ma la scelta di quest’anno non è per niente piaciuta e per diversi motivi. Il primo riguarda l’assenza dei figli Archie e Lilibet. Le loro foto sono rarissime, perché i genitori vogliono proteggere la loro privacy e solo in occasioni ufficiali, come appunto la cartolina di Natale, è possibile vederli. Il fatto che in questo biglietto non siano presenti ha deluso l’opinione pubblica. Non solo i più curiosi di scoprire quanto sono cresciuti Archie e Lilibet hanno protestato, ma le critiche sono arrivate anche dai più tradizionalisti che hanno sottolineato come il Natale sia una festa di famiglia. Dunque, i bambini andavano inclusi in questa immagine.

Fonte: Getty Images

Altro aspetto che non è piaciuto, riguarda il fatto di averla legata alla Fondazione Archewell. Come è noto l’associazione benefica di Harry e Meghan ha avuto lo scorso anno solo due donatori ed è in perdita di milioni. Si potrebbe dire che il loro progetto è fallimentare. E dunque l’invio esclusivo della cartolina a destinatari legati alla associazione, o potenziali tali, sa tanto di operazione di marketing. Un modo di pubblicizzare la fondazione sfruttando l’immagine dei Sussex, per invogliare a investire in essa. Uno scopo, quindi, che non ha nulla a che fare con lo spirito del Natale e che ha suscitato non poche perplessità.

Harry e Meghan Markle, infranto il patto con la Monarchia

A tutto ciò va aggiunto il fatto che il sito royal di Harry e Meghan è ancora online, malgrado il divieto di utilizzare la dicitura “Sussex Royal” dal 2020, ossia dopo la Megxit. Ma nonostante la promessa di rimuoverlo, il sito è ancora lì dopo tre anni, così come l’account Instagram Sussex Royal con quasi 9 milioni di follower.

C’è da domandarsi se spettava al Palazzo cancellarli oppure a Harry e Meghan. Sta di fatto che sono ancora online e accessibili a tutti e che sul sito web è presente la sezione dedicata al “servizio alla Monarchia”. Bisogna però sottolineare che la pagine non viene più aggiornata e quindi il fatto che sia visibile, possa imputarsi a una semplice dimenticanza.