Harry ha ricevuto 140.600 sterline (163.720 euro circa) dopo aver vinto, almeno parzialmente, la battaglia legale contro il Mirror Group Newspapers (MGN) che quindi è stato costretto a risarcirlo per aver raccolto “illegalmente informazioni” in 33 storie scritte negli anni in relazione alla sua vita privata e per avere realizzato “intercettazioni telefoniche su vasta scala dal 2006 ai 2011”. E dopo questa vittoria, il Principe è pronto a ritornare da suo padre Carlo.

Harry vince (parzialmente) la causa

A decretare la sentenza è stato un giudice dell’Alta Corte di Londra che ha dato ragione a Harry contro l’editore del Mirror. La scorsa primavera il Duca del Sussex era tornato a Londra appositamente per deporre in tribunale nella causa che aveva intentato con il gruppo editoriale per averlo “spiato” nella sua vita privata. Il Mirror Group Newspapers si era difeso definendo le accuse di Harry come pure “frutto di illazioni” o comunque come “tardive”.

Ma il giudice Timothy Fancourt ha riconosciuto come illegale la raccolta di informazioni sul Principe almeno in 15 dei 33 articoli denunciati e ha stabilito un risarcimento di 140.600 sterline contro le 320.000 richieste dai suoi legali. Ecco perché si parla di una vittoria parziale.

Inoltre, l’Alta Corte di Londra ha riconosciuto che il tabloid si è avvalso di intercettazioni illegittime a partire dal 1995 e dal 1996, quando Harry aveva solo 11-12 anni, e poi “in modo esteso e abituale” dal 1998.

Harry torna da Carlo, vuole la riconciliazione

Questa vittoria, anche se parziale, è molto importante per il Principe Harry, perché arriva dopo tanti fallimenti e semi-sconfitte. A partire dalla fondazione benefica istituita da lui e Meghan che ha perso milioni, portandosi sull’orlo del fallimento con solo due donatori in tutto l’anno. Inoltre, il riconoscimento di essere stato ingiustamente preso di mira gli fa rialzare la testa contro tutti coloro che lo hanno criticato di essersi lamentato inutilmente di false persecuzioni che invece oggi un giudice dell’Alta Corte di Londra ha riconosciuto come vere.

Non solo, questa vittoria gli permette di trovare più facilmente la via della riconciliazione con il suo Paese e soprattutto con suo padre Carlo. Già la telefonata per il compleanno del Re è stato un chiaro segnale di riavvicinamento. Ma la pubblicazione del libro di Omid Scobie, Endgame, sembrava aver di nuovo fatto terra bruciata intorno ai Sussex.

Ma stando all’Express, Harry è seriamente intenzionato a fare la pace con Carlo e forse con William e queste vacanze di Natale possono essere il momento ideale per tale riavvicinamento. Pare che nei programmi del Principe ci sia un ritorno in occasione delle Feste in Inghilterra, probabilmente accompagnato da sua moglie Meghan e ovviamente dai figli, Archie e Lilibet.