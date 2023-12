“Rivelazione non meglio precisate” su William sono state fatte sparire dalla versione olandese di Endgame, il libro scandalo di Omid Scobie contro la Famiglia Reale. Non si sa esattamente che cosa c’era scritto sul Principe del Galles ma pare abbiano messo ulteriormente in imbarazzo l’autore, considerato da sempre il portavoce non ufficiale di Harry e Meghan Markle. Si teme che potessero avere a che fare col presunto flirt di William con Rose Hanbury. Ma procediamo con ordine.

Endgame, dopo Kate e Carlo razzisti, nuove piccanti indiscrezioni su William

La versione olandese di Endgame, ritirata dal mercato dall’editore americano, ha creato grandissimi problemi, ma non – come si potrebbe pensare – alla Famiglia Reale britannica, ma a Omid Scobie e di riflesso a Meghan Markle e Harry. In questo testo infatti Kate Middleton e Carlo sono stati accusati di aver fatto commenti razzisti sulla pelle di Archie, il primogenito dei Sussex. In nessuna altra traduzione, e nemmeno pare nella copia originale, erano stati fatti i nomi dei membri della Famiglia Reale nei confronti dei quali Meg si sarebbe lamentata per atteggiamenti razzisti.

L’autore, dopo questa rivelazione, era sprofondato nell’imbarazzo e si era difeso sostenendo che nemmeno del dattiloscritto originale aveva indicato apertamente i nomi degli accusati. Lady Markle e Harry hanno subito preso le distanze dallo scrittore e dal suo libro, temendo di perdere anche i titoli nobiliari che sono rimasti loro.

Ma a quanto pare, nella versione olandese i particolari piccanti non sono finiti qui. Infatti, pare che fossero presenti anche delle indiscrezioni non proprio edificanti su William. La natura di queste rivelazioni non è nota. Probabilmente è stata fatta sparire prima che qualcuno potesse documentarne l’effettiva presenza, come era accaduto per le accuse di razzismo contro Kate e Carlo, fotografate e postate su X da un commentatore reale.

William e il presunto tradimento con Rose Hanbury

Non si sa di preciso quindi cosa sia stato scritto su William, ma una delle ipotesi più accreditate è che si tratti del presunto flirt del Principe del Galles con Rose Hanbury, la vicina di casa del Norfolk, ex modella e moglie del Marchese Cholmondeley, assistente privato del Re. Il pettegolezzo sul tradimento, risalente a diversi anni fa, è tornato alla ribalta la scorsa primavera in occasione dell’incoronazione di Carlo e Camilla. Infatti, il Sovrano non solo ha promosso il marito della presunta amante di William, ma ha voluto i figli di Cholmondeley come suoi paggi, durante la cerimonia. Si diceva per risarcirlo dello scandalo.

Ovviamente, queste sono ipotesi, non si sa effettivamente cosa riportava su William la versione olandese di Endgame. Ma quello che si sa, come riporta il Daily Mail, è che la Famiglia Reale sta seriamente pensando di fare un’azione legale contro Scobie e gli avvocati della Corona stanno raccogliendo le prove contro lo scrittore il cui disagio è ormai palese in ogni intervista che rilascia: non sa più che pesci pigliare per giustificare un’opera che a quanto pare contiene poca verità.

