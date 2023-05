“Harry vive in hotel”: Meghan Markle lo ha scaricato

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry si separano

“Harry e Meghan Markle sono sull’orlo del divorzio e il Principe se ne è già andato di casa”. Non sono una novità le voci sulla imminente separazione dei Duchi del Sussex, ma se a dirlo è l’esperta in questioni reali, molto vicina ai Windsor, Angela Levin, evidentemente qualcosa di vero c’è.

Harry vive in una stanza d’hotel

In effetti è dallo scorso gennaio che Harry e Meghan Markle appaiono sempre meno insieme. Lui se ne va a Londra per affrontare la causa contro la stampa britannica e lei non lo segue. Addirittura rinuncia all’incoronazione di Carlo e quindi alla possibilità di mettere in ombra il Re e la cognata Kate Middleton. Poi ricompaiono insieme a New York. Meg lascia senza fiato con un look d’oro, Harry la tiene per mano, si guardano, si sorridono. Tutta una montatura per far parlare di sé? Perché insieme gli affari per entrambi vanno meglio. E insieme “fingono” l’inseguimento folle nella Grande Mela coi paparazzi che a momenti si trasforma in una tragedia, rivivendo il drammatico incidente in cui è morta Diana. Perché insieme sono più credibili.

Questa è la facciata pubblica che costruiscono per il mondo ma tra le mura di casa le cose vanno diversamente. Harry si sente solo e isolato e a detta di Angela Levin un a casa non ce l’ha più. Pare infatti che il Principe si sia praticamente trasferito in hotel. Infatti, stando a quanto ha riferito l’esperta a GB News, Harry ha una stanza permanentemente riservata nel lussuoso hotel San Vicente Bungalows a West Hollywood. E lì ci va senza Meghan. È da escludere che abbia un’amante, molto più probabilmente si rifugia lì quando l’atmosfera nella villa di Montecito diventa incandescente e invivibile.

In effetti, i vicini hanno denunciato almeno un paio di volte di aver sentito urla e schiamazzi dalla casa dei Sussex. In un’occasione hanno perfino chiamato la polizia. Evidentemente la vita di coppia è insostenibile. “O lei gli urla di uscire, o lui non ce la fa più e si rifugia lì“, ha commentato la Levin osservando che se si litiga col proprio partner, al massimo si va a dormire in un’altra stanza. E a Montecito le camere non si sprecano.

Harry e Meghan Markle divorziano

L’esperta elenca poi tutta una serie di comportamenti di Lady Markle che mostrano chiaramente che con Harry le cose non stanno andando bene: “Gli nega un bacio alla partita di basket, salta l’incoronazione, non lo segue nel tour di promozione della sua autobiografia”. E prosegue: “Evidentemente si sta separando da lui. Lei non ha mai avuto bisogno di Harry”. La rottura potrebbe essere definitiva: “Questo è l’inizio della fine”.

Harry è sempre più isolato, resta con Meghan principalmente per interessi economici. Ma probabilmente quando avrà sistemato con la moglie la questione dell’affidamento dei figli, divorzieranno e probabilmente lui tornerà a Londra con la coda tra le gambe.