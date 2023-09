Harry torna a Londra ma Carlo lo evita. E Meghan Markle lo abbandona

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Harry ha confermato che torna a Londra per prendere parte ai WellChild Awards, un evento benefico che si tiene il prossimo 7 settembre. Ovvero il giorno che precede il primo anniversario della morte della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre 2022. Ma Carlo non ha in programma di vedere il figlio e anche William non ha intenzione di incontrare il fratello. Nel frattempo Meghan Markle è sempre più lanciata nella sua carriera da solista e saluto il maritino senza alcun rimpianto.

Harry torna in Inghilterra a un anno dalla morte di Elisabetta II

Dunque, Harry torna ancora una volta in Gran Bretagna e la Famiglia Reale fa fronte contro di lui. Nessuno ha intenzione di concedergli un piccolo spazio in agenda. Una fonte di Buckingham Palace ha confermato che Re Carlo non ha in programma di incontrare il suo secondogenito, malgrado la sua visita a Londra sia stata annunciata a metà agosto. Sua Maestà non vuole affrontare Harry che non sembra affatto pentito del suo comportamento sconsiderato verso il padre e il resto della sua famiglia.

Carlo evita Harry

Carlo, che ha fatto di tutto per avere il figlio vicino nel giorno della sua incoronazione, ha esaurito la pazienza e le giustificazioni nei confronti di Harry. Anche quest’estate non ha invitato i Sussex a trascorrere un periodo di vacanza nella tenuta di Balmoral, dove per consuetudine la Famiglia Reale si riunisce in agosto prima di ricominciare a lavorare. Harry e Meghan, per la prima volta, non sono stati graditi al cospetto del Re e della Regina consorte.

D’altro canto, il Principe non ha fatto nulla per ottenere la benevolenza del padre. Anzi a fine agosto è uscita per Netflix una nuova docuserie dove Harry ancora una volta attacca Carlo accusandolo di non averlo aiutato a superare il trauma della morte di sua madre Diana. A questo punto il Re ha desistito e ha deciso di non voler vedere il secondogenito. E non va meglio con William. Pare infatti che il Principe del Galles non parli da mesi col fratello e la sua presenza a Londra non cambierà le cose.

Tra l’altro Harry ha dovuto restituire le chiavi di Frogmore Cottage, la casa che la Corona aveva concesso a lui e a Meghan dopo il matrimonio e che Carlo ha rivoluto indietro dato che i Sussex non lavorano più per la Monarchia. A questo punto non è noto dove il Principe soggiornerà in Inghilterra e nemmeno si sa se la Famiglia Reale gli metterà a disposizione un altro alloggio.

Meghan Markle abbandona Harry

Harry è stato abbandonato anche da sua moglie Meghan Markle. Infatti, la Duchessa quest’anno ha deciso di non accompagnarlo all’evento di beneficenza. Mentre lo scorso anno era con lui. All’ultimo però dovettero annullare la loro partecipazione a causa della scomparsa della Regina Elisabetta. Harry si precipitò a Balmoral dove si trovava Sua Maestà, ma sua moglie fu costretta a rimanere a Londra perché non gradita da Carlo e dagli membri della Famiglia Reale.

Per questo motivo e perché è ormai proiettata verso una carriera che le frutterà milioni di dollari, Meg ha deciso di rimanere negli Usa. Infondo, non ha più bisogno della Corona e forse nemmeno di Harry, anche se si sono visti insieme al concerto di Beyoncé. Anche se è sembrato tanto un evento di facciata.