Harry e Meghan al concerto di una celebre star, ma le voci sul divorzio non si placano

In barba alle indiscrezioni, che li vorrebbero in crisi e prossimi al divorzio, Harry e Meghan continuano a vivere serenamente la loro vita di coppia. I Duchi di Sussex non stanno certamente passando un bel momento da un punto di vista lavorativo, ma non per questo rinunciano a qualche serata piacevole all’insegna della musica…. e che musica! Nelle ultime ore i due sono stati infatti immortalati al concerto di una delle più celebri popstar del momento. Di chi si tratterà?

Harry e Meghan al concerto

Appuntamento musicale per Harry e Meghan: i Duchi di Sussex hanno infatti assistito al concerto di una grande popstar al SoFi Stadium di Los Angeles, in California. Un segnale positivo, soprattutto per la Markle, che qualche settimana aveva fatto preoccupare i suoi fan mostrandosi con un cerotto anti-stress sul polso. E’ una Meghan diversa quella apparsa in alcuni scatti pubblicati dal magazine Page Six, sorridente accanto al marito ed intenzionata a godersi lo show di una delle ‘regine’ della musica mondiale.

Harry e consorte hanno infatti scelto Beyoncé e il suo Renaissance World Tour per la loro serata, optando comunque per un palchetto privato così da non destare troppa attenzione. Con loro c’era anche la mamma dell’attrice, Doria Ragland: si è probabilmente trattato proprio di un regalo di compleanno per la donna, che ha compiuto da poco 67 anni. Piccola nota di stile: tutti e tre indossavano dei capi color argento, come esplicitamente richiesto da Queen Bey ai suoi fans.

I Duchi e quella passione per Beyoncé

Beyoncé sta conquistanto il mondo con il suo Reinassence Tour e gli sfolgoranti outfit sfoggiati sul palco, ma quello con i Duchi di Sussex è un rapporto di grande stima reciproca che prosegue da diversi anni. Nel 2009, l’ex Destiny’s Child apparve in collegamento ai Brit Awards con alle spalle un quadro che ritraeva un’inedita Meghan in versione Mona Lisa, un modo originale per celebrare il Black History Month e fare gli auguri alla Duchessa per la sua gravidanza.

Successivamente Queen Bey si era congratulata con la Markle per aver denunciato in un’intervista con Oprah il presunto razzismo della Famiglia Reale inglese: ” Grazie per il tuo coraggio. Siamo tutti ispirati e resi più forti grazie a te”. A loro volta, i Duchi avevano parlato della popstar in un episodio del documentario a loro dedicato su Netflix: “Mi ha inviato un messaggio e quasi non riesco a credere che sappia chi sono”- aveva scherzato Meghan Markle– “Lei mi ammira e rispetta il mio coraggio ma anche la mia vulnerabilità. Crede che sia mio compito intervenire su certe dinamiche generazionali che è giunto il momento di spezzare”.

In effetti, pur essendo molto diverse, Beyoncé e la Duchessa di Sussex condividono molto, e da sempre entrambe cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi molto importanti legati alle differenze di genere e al razzismo. Se una cerca di diffondere il suo messaggio grazie alla musica, l’altra lo fa soprattutto con le parole e sostenendo progetti benefici anche accanto al marito Harry. Con il quale, per quanti pettegolezzi possano partorire i tabloid, le cose sembrano andare decisamente a gonfie vele.