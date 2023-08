“Grande Fratello”, stavolta è ufficiale: Alfonso Signorini presenta il primo concorrente

Fonte: IPA Alfonso Signorini conferma Alex Schwazer come primo concorrente del "Grande Fratello"

Da mesi non si fa altro che parlare del nuovo Grande Fratello, preannunciando grandi cambiamenti sulla scia della “rivoluzione anti-trash” fortemente voluta (o meglio, imposta) da Pier Silvio Berlusconi. L’AD di Mediaset è stato chiaro: stop a starlette e sedicenti influencer provenienti dal mondo dei social, le porte si apriranno per i VIP – quelli veri – affiancati da un gruppo di NIP, lontani dal mondo dello spettacolo. A quattro settimane dall’inizio di questa nuova edizione del reality, Alfonso Signorini ha annunciato il primo concorrente ufficiale: si tratta del campione olimpico Alex Schwazer.

Signorini annuncia il primo concorrente ufficiale del “Grande Fratello”

Il suo nome in verità circolava già da qualche giorno, ma si sa: finché dai canali social ufficiali del Grande Fratello non arriva l’annuncio in pompa magna, tutte le voci restano soltanto pure indiscrezioni. Ma alla fine era tutto vero. Alex Schwazer è il primo concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5, che andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre in prima serata.

Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini, riconfermato al timone del programma, con un video condiviso su Instagram, mentre si trova proprio in compagnia dell’atleta a Cortina, località di montagna in cui sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, ormai agli sgoccioli. “Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d’un fiato“, si legge nella didascalia a corredo del video.

Alex Schwazer al “Grande Fratello”, ma a una condizione

L’annuncio di Signorini arriva a pochi mesi dall’uscita della docuserie di Netflix dedicata proprio all’atleta, che racconta il lungo percorso di Alex Schwazer fino alla squalifica per doping (la seconda, dopo quella del 2012) che ha stroncato la sua carriera. O meglio, che l’ha messa in standby per quasi otto anni fino al 7 luglio 2024, come deciso dal tribunale sportivo.

Proprio per tale ragione, il marciatore altoatesino – che vinse alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 – ha accettato di entrare nel cast del reality, ma a una condizione ben precisa: “Io ci sarò, se vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Perché io ho intenzione di tornare alle gare e quindi per nessuna causa voglio interrompere i miei allenamenti”, afferma nel video di presentazione.

“Ce lo siamo detti e ce lo siamo promessi – questa la risposta del conduttore -. Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, segno di un campione olimpionico come sei tu. E quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta al Grande Fratello perché finalmente tu possa partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi di Parigi“.

Parigi è il sogno, l’obiettivo primario. C’è un unico ostacolo da superare. La pena scade qualche giorno dopo il termine ultimo per le qualificazioni (30 giugno) e Schwazer potrebbe accedervi in tempo solo con una riduzione della “pena”, di cui in verità avrebbe diritto per aver collaborato alla Athletics Integrity Unit, che si batte proprio contro il doping nel mondo dell’atletica leggera. La partecipazione al Grande Fratello ovviamente non influenzerà in alcun modo questa decisione, ma potrebbe essere il primo passo per riqualificare la sua immagine inevitabilmente segnata dai guai con la giustizia.