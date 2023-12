Alex Schwazer è stato uno dei concorrenti più amati e a tratti discussi di questa edizione del Grande Fratello. E no, usare il verbo al passato non è un errore: il campione sportivo ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia dopo la bella sorpresa della moglie Kathrin e dei figli Noah e Ida. Rivederli gli ha donato un’emozione immensa alla quale ha dovuto cedere. Così il GF perde un altro concorrente, che ha dimostrato di essere un papà dolcissimo.

Alex Schwazer, l’emozionante incontro con i figli Noah e Ida

Non è un segreto che Alex Schwazer abbia un legame speciale con la sua famiglia e che sia un papà dedito ai propri figli. È anche per loro che aveva accettato di prendere parte al Grande Fratello quest’anno, un modo per mettersi in gioco ma soprattutto dare visibilità alla sua determinazione. Un campione costretto a fermarsi per anni, finalmente alla fine della sua punizione in seguito all’accusa di doping e pronto a dare tutto sé stesso per partecipare alle qualificazioni delle prossime Olimpiadi.

Schwazer è entrato nella Casa con questo obiettivo, per la sua carriera ma soprattutto per quei due bambini, Noah e Ida, che sono sempre nei suoi pensieri e non l’hanno mai potuto vedere all’opera, pronto a mangiare la pista con i suoi muscoli sensazionali e la velocità di marcia che sembra appartenere a una creatura di un altro mondo. Pronto ad andare in appello, con la speranza di ribaltare l’ultima decisione del tribunale sportivo, il marciatore ha proseguito la sua avventura nel reality ma la puntata del 4 dicembre gli ha donato finalmente l’emozione che aspettava.

“Non vedo i bimbi dall’8 di settembre”, ha detto ad Alfonso Signorini. E il conduttore non ha perso tempo per mostrargli la bella sorpresa: la moglie Kathrin e i due bambini proprio lì, al di là della porta rossa. Non riusciva a smettere di baciarli e abbracciarli, parlandogli come solo un padre amorevole potrebbe fare.

Alex Schwazer abbandona la Casa del Grande Fratello per la famiglia

“Siamo venuti perché ci manchi tanto tanto e vogliamo dirti che siamo fieri di te – gli ha detto la moglie Kathrin -. Qualsiasi decisione tu prenda noi siamo al tuo fianco. E come vedi ci stiamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per il papà. C’è anche la camicia per te, così la indossi quando ti manchiamo. Così ti sentirai vicino a noi“.

Tutti lì, vestiti con gli stessi abiti a stampa scozzese, a formare un quadretto idilliaco a cui il campione non ha proprio saputo resistere. “Non so cosa dire. Io voglio tornare a casa con loro. È dura stare qui per me adesso”, ha detto Schwazer. Ci ha pensato un po’, su consiglio di Signorini, ma infine ha preso la decisione finale di abbandonare la Casa del Grande Fratello.

Per i compagni di avventura è stato un duro colpo ma hanno dimostrato di avere grande comprensione per questo campione dal cuore d’oro: “Alex per me rappresenta il sogno, un amico vero, rappresenta il coraggio e la giustizia che spesso non è così giusta ma va ricercata sempre, e rappresenta una famiglia bellissima che mi piace tanto”, ha commentato Massimiliano Varrese con le lacrime agli occhi.