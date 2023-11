La puntata del Grande Fratello del 16 novembre ha inizio nel nome delle emozioni. Sono quelle di Alex Schwazer e di tutti quelli che tengono alla sua storia. Una vicenda che va ben oltre quelle che sono le dinamiche di gioco, che ha spinto un po’ tutti a immedesimarsi in lui, fino alle lacrime. Per quanto abbia ricevuto uno spazio importante, tutto ciò non ha ovviamente monopolizzato l’appuntamento del giovedì con il reality condotto da Alfonso Signorini. Di seguito un’analisi dei momenti salienti.

Le lacrime per Alex Schwazer, voto 8

Alex Schwazer ha deciso di comunicare di persona ai propri compagni di viaggio del Grande Fratello la decisione della Wada di non ridurre la sua pena. La squalifica non verrà modificata e lui non avrà modo di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Era il suo grande obiettivo/sogno e di colpo si è infranto.

Si aspettava le cose potessero andare in questo modo, anche perché è certo di pagare per la sua voglia di combattere per la propria innocenza, dice. Crede che il suo docufilm abbia impedito ogni possibilità di dialogo con la Wada. Giampiero Mughini è in lacrime e prende le sue difese. Lo stesso fa Alfonso Signorini dallo studio, che offre conforto e comprensione con la voce rotta. Il quasi 39enne ha promesso a se stesso di non stare più male per le decisioni inerenti lo sport. Non ha perso la voglia di lottare, per quanto ormai sia molto difficile. Ha modo di parlare con sua moglie, in collegamento, che gli offre conforto, mentre lui ammette di star valutando anche di lasciare la casa.

L’incontro tra Mirko e Perla, voto 7

Perla è negativa e può entrare, finalmente, nella casa del Grande Fratello. Il confronto con Mirko della puntata di lunedì scorso ha portato a delle riflessioni importanti, che lei commenta così in studio: “Ci sono state delle belle emozioni. Ho apprezzato la sua reazione”.

Mirko non ha trattenuto le lacrime in confessionale, ricordando il suo “amore fortissimo” per Perla. I due si sono conosciuti quando avevano appena 13 anni. Il ragazzo ha modo di leggere alcuni estratti dell’intervista di lei rilasciata a Chi. Lui è d’accordo nel dire che non sono una coppia finita: “Dentro di lei ci sarà sempre un pezzo di me e dentro di me ci sarà sempre un pezzo di lei”.

Il tempo sembra aver ricucito le ferite di Temptation Island, insomma. Un triangolo a distanza, considerando la posizione di Greta, che lascia ampi margini di sviluppo. Lei dice che ritrovare il Mirko che conosceva un tempo, potrebbe portare a qualcosa, ad oggi però ritiene non sia l’uomo giusto per lei, dati alcuni aspetti caratteriali.

Il triangolo tra Beatrice, Garibaldi e Anita, voto 4

Continua in maniera sfiancante la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che è sempre più vicino ad Anita. Una dinamica che stizzisce l’attrice, che promette ad Alfonso d’aver definitivamente chiuso con il ragazzo. Il motivo? “Tra le sue braccia (di Anita) ci sta troppo bene”.

La Olivieri però spiega di vedere in lui soltanto un amico. Si torna così a parlare di Samira, mentre Massimiliano Varrese sottolinea come Garibaldi non si tirerebbe di certo indietro dinanzi a delle serie provocazioni di Anita. Un giochino che va avanti da troppo tempo, ormai.

Il ritiro di Giampiero Mughini, 10

Giampiero Mughini, dopo le lacrime per Alex Schwazer, ha un annuncio da fare a tutti i suoi coinquilini. Ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Lo fa però con grande serenità, senza eccessivi drammi.

Ha resistito due mesi, per la sorpresa di Signorini, e ritiene sia giunta l’ora di interrompere l’esperimento. La sua vita gli manca troppo, dall’amore di sua moglie a quello dei suoi figli a quattro zampe, già apprezzati nella puntata di lunedì. Per non parlare dei suoi cinque giornali quotidiani, della sua libreria e di un impegno cruciale con un libro da terminare entro la fine di dicembre.

Il mondo esterno lo reclama ma non dimenticherà quanto provato in queste mura. Ha conosciuto persone speciali che non avrebbe mai incontrato nel suo “regolare” percorso di vita. Ha stretto un legame con tutti, più o meno, e li invita a casa sua per provare a renderlo reale nel mondo esterno.