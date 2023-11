Il sogno infranto di Alex Schwazer porta sconforto nella casa del "Grande Fratello": Mughini e Signorini in lacrime per l'atleta

Una serata colma di emozioni, assicura Alfonso Signorini ai tanti spettatori del Grande Fratello. Come al solito, gli argomenti da trattare sono tanti. Il primo è il caso Alex Schwazer, che ha ricevuto la comunicazione ufficiale in merito al suo ricorso. Ha sognato a lungo di poter tornare a gareggiare alle Olimpiadi, avendo nel mirino quelle di Parigi nel 2024. Nonostante i suoi 38 anni, che saranno 39 il prossimo 26 dicembre, si è allenato duramente per poter competere con gli altri marciatori. Un sogno interrotto che ha devastato tutti in casa.

La decisione contro Alex Schwazer

La puntata inizia con le scuse di Alfonso Signorini, che spiega come la programmazione sia cambiata di colpo in casa Mediaset. Il reality era previsto per la serata di mercoledì, ma poi tutto è cambiato, riconfermando l’ormai solito secondo appuntamento del giovedì sera.

L’argomento cardine dell’inizio di serata è poi rapidamente diventato il sogno infranto di Alex Schwazer. La decisione in merito non è giunta in diretta, affatto. Il marciatore ha però chiesto alla produzione di poter rivelare il tutto di persona ai propri compagni d’avventura.

“La decisione non è stata favorevole. Sono dispiaciuto, credo sia stata sbagliata. Pago il fatto d’aver voluto lottare per anni per la mia innocenza. Ho sempre dato il massimo. Di rimpianti ne ho”.

Trattandosi di un momento molto delicato per lui, e soprattutto emozionale, ha poi spiegato di dover prendere due decisioni importanti. La prima, e ben più rilevante, riguarda i prossimi passi da poter compiere in merito alla squalifica, che permane. La seconda, invece, è inerente alla sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello, tutt’altro che scontata.

Le lacrime della casa

Nel corso delle settimane, la casa si è spesso stretta intorno ad Alex Schwazer, facendo propria la sua battaglia. Il Grande Fratello ha provato a fare sentire la sua vicinanza, per quanto possibile. Il coinvolgimento è reso evidente dalla reazione emotiva di Alfonso Signorini: “Sei un grande campione. Ti chiediamo di non mollare mai. Noi siamo tutti con te e ti vogliamo bene, perché sei una brava persona”.

Non riesce a tenere a bada le lacrime Giampiero Mughini, che si porta le mani al volto e inizia a parlare con la voce rotta dal dolore. Lo descrive per l’atleta che è e, spiega, al netto di un errore umano, non merita questo trattamento.

Alex ammette che, in fondo, questo risultato era ciò che si aspettava. Non osava sognare qualcosa di diverso. Si è preparato al peggio è realista e spiega: “Amo lo sport e non starò più male per queste decisioni. Mi alleno ogni giorno, nonostante quanto accaduto. Il tempo è a mio sfavore e fare appello è molto difficile”.

Un clima molto teso si respira in casa, dal momento che tutti sanno che questa storia è qualcosa che logora nel profondo il marciatore. In collegamento c’è sua moglie, che gli offre un messaggio di speranza: “Guardiamo al futuro, come abbiamo sempre fatto. A luglio dell’anno prossimo tornerai a essere un’atleta. Sei tu a scegliere le gare dove ti guarderanno i tuoi bambini”.

Mughini abbandona la casa

Dopo essersi messo alla prova, Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello. Nel corso della puntata del 16 novembre, si è congedato dai suoi compagni d’avventura, non senza un vero di sofferenza in viso. È stato recluso per circa due mesi, il che gli è valso l’apprezzamento di Alfonso Signorini. Non si aspettava, infatti, un risultato del genere.

“Sono stato benissimo nel vivere questa esperienza originale, incredibile, con ragazzi e ragazze che non avrei mai incontrato nel mio cammino professionale abituale”. Ha ceduto a quelle che sono le sue abitudini irrinunciabili, dalle quali è stato distante a lungo. I suoi cinque giornali al giorno, l’amata biblioteca e, ovviamente, sua moglie e i suoi “figli a quattro zampe”. A ciò si aggiunge il fatto che debba terminare un libro entro fine dicembre: “Ciascuno di voi è aspettato a casa mia, a pranzo, a molto presto”.