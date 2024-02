Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Quanto accaduto venerdì notte nella casa del Grande Fratello ha colpito profondamente il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini. Di colpo tutti gli inquilini si sono affrettati a raggiungere Giuseppe Garibaldi, così da capire cosa fosse successo.

Il ragazzo era privo di sensi ed è stato rapidamente sottoposto a controlli da parte del medico del GF. La produzione ha ovviamente avvertito il 118, chiamando un’ambulanza che lo ha poi trasportato in ospedale per degli accertamenti.

Giuseppe Garibaldi, come sta

Alfonso Signorini ha accolto in studio Giuseppe Garibaldi in maniera trionfante. Un bel sospiro di sollievo per il giovane concorrente, che sta visibilmente meglio e può riprendere la sua avventura all’interno della casa di Cinecittà.

Il pubblico ha potuto ascoltare il diretto interessato commentare quei momenti nel dettaglio. Ricoverato per degli accertamenti, è stato dimesso il giorno dopo. Sorridente, ha messo piede in studio e ringraziato tutti coloro che si sono prestati per aiutarlo.

Inizia a raccontare il tutto con una battuta: “Volevo fare l’Alex Schwazer della situazione”. Ciò perché ha tentato di allenarsi duramente, correndo per molti km sul tapis roulant. Una giornata particolare, che lo ha visto particolarmente stressato.

Lo dice Alfonso Signorini, che sottolinea come il motivo di tale stress fosse proprio l’allenamento. Il vero errore è però stato commesso a tavola. Garibaldi ha infatti ammesso d’aver mangiato pochissimo in quella giornata, allenandosi con grande intensità. Non è dato sapere, però, se abbia scelto di mangiare poco, forse perché preoccupato dal proprio peso, o se sia stato un puro caso.

“Ho fatto colazione a mezzogiorno e poi non ho pranzato. Mi sono messo a correre sul tapis roulant a correre, per poi sentire che qualcosa non andava”.

Il primo malessere lo ha percepito dopo 1 ora e 15 minuti a velocità sostenuta. Ha quindi deciso di fermarsi e bere un po’ d’acqua con zucchero. Non ha però fatto alcun effetto. Messosi a letto, non ha recuperato abbastanza energie. Il suo corpo aveva subito uno stress eccessivo e, di fatto, si è “spento” al suo risveglio.

Una volta svenuto, è stato rapidamente soccorso, come detto: “Devo dire la verità, mi sono spaventato. Ora però sto bene. Devo solo mangiare”.

GF, bentrovata empatia

Considerando quanto accaduto nella passata edizione, colma di polemiche, Alfonso Signorini si è voluto soffermare su un aspetto di questa vicenda. I concorrenti del Grande Fratello sono stati fortemente criticati per la loro mancanza di riguardo nei confronti del prossimo.

Sono spesso volate parole grosse lo scorso anno, ma anche in quest’edizione gli scontri accesi non sono mancati. Dinanzi alle lacrime disperate, come quelle di Marco Bellavia, in tanti si sono girati dall’altra parte. C’è chi si è addirittura detto infastidito da alcune situazioni.

Il malore di Giuseppe Garibaldi ha invece gettato luce su una ritrovata umanità, che lascia ben sperare. Ecco le parole di Signorini in merito a quanto accaduto: “Apro e chiudo una parentesi. Durante questo episodio ho notato una cosa molto bella. Gli inquilini hanno finalmente dimostrato una partecipazione e un’empatia che tanto desideravamo arrivasse. Per fortuna è arrivata spontaneamente”.

A ciò si aggiunge un commento più generale su quello che è il mondo del GF. Come sempre accade, si sono create delle fazioni all’esterno. Sui social è però risultato chiaro come tutti abbiano “deposto le armi”. Dinanzi a una situazione di questo genere, non c’è antipatia che tenga.