Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi e quando rientra nella Casa

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Giuseppe Garibaldi ha destato non poca preoccupazione tra gli spettatori del Grande Fratello. Venerdì 2 febbraio, appena prima della cena, si è sentito male. Un malore improvviso che lo ha costretto all’uscita anticipata dalla Casa per alcuni accertamenti. Il video del momento ha fatto il giro del web e non sono pochi i fan del programma che chiedono aggiornamenti sul suo stato di salute e sul suo possibile (e auspicato) ritorno al GF. Se le iconiche porte rosse si riaprissero per lui vorrebbe dire che la paura è passata e che il giovane del nome altisonante è pronto per riprendere l’avventura con gli altri gieffini.

Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi

Sono stati attimi veramente difficili quelli che hanno coinvolto i concorrenti del Grande Fratello nella tarda serata di venerdì 2 febbraio. I video della diretta dalla Casa mostrano il panico sui volti dei gieffini quando Giuseppe Garibaldi, 31enne, ha accusato un malore. Il giovanissimo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. Le condizioni ora sono stabili, ma non il concorrente non ha ancora fatto ritorno nella Casa.

Attraverso il video della diretta di Mediaset Extra è stato possibile ricostruire quanto accaduto nella Casa. I concorrenti, impegnati in giochi e faccende domestiche sono stati interrotti da Anita, che, con un urlo ha lanciato l’allarme ai coinquilini: “Chiamate il GF”. Altre immagini hanno mostrato il tempestivo arrivo di un’ambulanza nei pressi di Cinecittà. Le telecamere per un po’ hanno (giustamente) evitato di inquadrare i concorrenti di Alfonso Signorini.

Fonte: IPA

Ma come sta ora Giuseppe Garibaldi? Secondo le ricostruzioni, il gieffino avrebbe avuto un piccolo svenimento, ma dopo qualche ora di silenzio, è stato il fratello del concorrente, Nicola, a fornire il tanto atteso aggiornamento: “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto ricevuti. Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione” ha scritto. Successivamente anche il programma stesso ha avvisato i telespettatori preoccupati: “Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla casa in seguito ad un malore per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà il prima possibile”.

GF, Giuseppe Garibaldi: quando torna nella Casa

Dopo alcuni giorni di riposo Giuseppe Garibaldi sarà probabilmente pronto a tornare al Grande Fratello, ma per il momento i fan rimangono all’oscuro di cosa sia realmente accaduto all’inquilino 31enne. A dare qualche notizia in più è stata Rosy Chin, che, parlando con Federico Massaro, ha detto: “Mangia, parla, si alza da solo dal letto. Stanno facendo gli ultimi accertamenti ma sembrerebbe essere tutto ok”.

Insomma, potremmo assistere al ritorno di Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello prima del previsto. Anche Beatrice Luzzi, con la quale Garibaldi ha avuto un rapporto molto tormentato e altalenante durante il programma, ha voluto esprimere la sua vicinanza al ragazzo: “Ciao Giuse! Dai che torni, lunedì tornerai…”. Sicuramente un bel segnale di vicinanza e un messaggio che lascia ben sperare: che Giuseppe Garibaldi sia pronto a rientrare già lunedì 5 febbraio ad appena due giorni dal malore che lo ha colto? Noi ce lo auguriamo.