Il Grande Fratello torna in onda il 23 gennaio 2024 dopo lo stop del lunedì dovuto alla Supercoppa. La puntata viene così recuperata subito, in modo da garantire l’appuntamento di inizio settimana, mentre è atteso il raddoppio con la trasmissione del giovedì contro Doc – Nelle tue mani 3. Alfonso Signorini si prepara così per dare seguito al provvedimento disciplinare contro Stefano Miele, oltre alle nomination di Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro.

Anticipazioni del Grande Fratello del 23 gennaio: chi esce

Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro sono i nominati della settimana. Il televoto è aperto, fino alla puntata di martedì 23 gennaio, anche per Stefano Miele, che rischia l’eliminazione a causa di un provvedimento disciplinare deciso dopo un’allusione che non è piaciuta alla produzione e che riguardava quanto starebbe accadendo fuori dalle mura della Casa. Lui ha accettato senza controbattere ed è quindi uno dei concorrenti a rischio eliminazione.

I sondaggi condotti su Forumfree suggeriscono chi potrebbe salvarsi e chi, invece, potrebbe finire in nomination. Non ci sono dubbi su Beatrice Luzzi, che pare l’unica destinata a non correre rischi. Le percentuali parlano chiaro: l’attrice romana è la preferita dal 45,13% dei votanti e pare quindi davvero improbabile che possa lasciare il gioco. Seguono Federico e Sergio, in un testa a testa che non permette previsioni. Entrambi si attestano sul 27%. Rimane da capire quale sia il riscontro su Stefano Miele, che potrebbe essere il primo nominato della serata.

Nella puntata del 23 gennaio 2024 non esce nessuno. Il televoto è infatti volto a stabilire chi – tra i quattro nominati – è il primo a finire alle votazioni che sì determineranno la prossima eliminazione dalla competizione in programma per giovedì 25 gennaio. La sessione di voto viene così chiusa e poi riaperta ma con una nuova domanda per il pubblico, che decide chi deve uscire dal programma.

La rivelazione di Marco Maddaloni

Pare, inoltre, che uno dei concorrenti del Grande Fratello stia per uscire dalla competizione e non per volere dei telespettatori. Si tratta di Marco Maddaloni, che in un momento di confidenze avrebbe rivelato che la sua avventura all’interno dello show sarebbe in dirittura d’arrivo: “Tanto ormai me la vivo così… Fratè abituati perché questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi. Perché dieci giorni? Il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me”.

La sua avventura all’interno del reality starebbe quindi per finire e non sarebbe neanche la prima volta in quest’edizione. Alex Schwazer ha infatti scelto di abbandonare il gioco per riunirsi alla sua famiglia, mentre Giampiero Mughini aveva anticipato che la sua presenza sarebbe stata comunque ridotta, vista l’età e le sue condizioni di salute delicate.

Difficile anche la situazione di Beatrice Luzzi, che ha lasciato il gioco più volte, e che naturalmente non è serena: “Spero che per voi sia stato più semplice. State vicini alla nonna, per favore. Per qualche settimana ancora. Reggiamo eh? Abbiate pazienza ancora per un po’ ragazzi e poi staremo ancora insieme”, ha detto ai suoi figli Valentino ed Elia, che la stanno supportando a distanza.