Beatrice Luzzi ancora in nomination, ma a dover lasciare il "Grande Fratello" potrebbe non essere lei

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello sono pronti a nuovi confronti. Alfonso Signorini conduce la puntata del 21 febbraio, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ed è già preparato per ogni possibile evenienza. Dopotutto, la storia del programma ci insegna proprio questo: all’interno del loft di Cinecittà, tutto può succedere. I sondaggi, poi, parlano chiaro: uno solo tra questi concorrenti è a rischio eliminazione.

Grande Fratello sondaggi, chi esce

I numeri non mentono o, perlomeno, non l’hanno mai fatto in questa lunga edizione del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è finita nuovamente in nomination dopo essersi salvata da quella certa di lunedì 19 febbraio, puntata in cui abbiamo assistito al rientro in gioco di Giuseppe Garibaldi. L’attrice romana continua a non essere nelle grazie dei suoi compagni, che sistematicamente la votano per cercare di eliminarla dalla competizione, ma il pubblico prosegue a preferirla a tutti e salvarla con il chiaro intento di farla arrivare in finale.

Secondo quanto indicato da ForumFree, per la nemica numero uno di Massimiliano Varrese non dovrebbe andare incontro a una nuova eliminazione, visto che i dati di preferenza la portano ancora al primo posto della classifica dei preferiti con oltre il 48%. Segue Federico Massaro, che dovrebbe rimanere abbastanza tranquillo con il 15% e oltre, mentre la coda della classifica è piuttosto corta. L’eliminato potrebbe essere Sergio D’Ottavi oppure Stefano Miele, ma niente fa escludere che invece possa trattarsi di Marco Maddaloni, che si è scontrato duramente proprio con Luzzi durante l’uscita dei concorrenti concessa dalla produzione.

Cos’è successo tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi

Si continua a parlare di branco, nonostante Alfonso Signorini abbia richiesto più volte di non usare questa parola, ma nel caso dei comportamenti degli inquilini nei confronti di Beatrice Luzzi pare che non vi sia altra definizione. Nel mirino di tutti fin dai primi giorni, l’attrice di Vivere si è scontrata duramente anche con Marco Maddaloni, in particolare durante la gita premio concessa dal programma.

“Non pensavo andasse a finire così. Lei è stata tutto il tempo da parte con Sergio e Stefano. Io stavo con Rosy, lei si è avvicinata dicendo ‘stai attenta Rosy che lui ti devia’, ma voglio mettere in conto che era una cosa per smorzare. Lei è uscita dal ristorante dicendo ‘Gio papà ha lavorato anche oggi’, allora con tutto il bene, ma se stiamo discutendo il nome di mio figlio e la mia famiglia preferisco che restino da parte. Per tre mesi sono stato educato e rispettoso e certe cose che pensavo le ho tenute per me”, aveva spiegato l’ex atleta, trovando rapida risposta proprio in Beatrice.

“Manca il pezzo iniziale che non avete messo: si parlava di conti, di crediti e lui a un certo punto ha detto ‘stuzzichi’, ma tu nomini e mi nomini su una cosa che non hai sentito. Aveva un po’ di coda di paglia, ha alzato i toni, ha fatto una piazzata fuori dal locale. Mi ha inseguita alzando la voce e mi sono presa una serie di offese pesantissime su tutti i fronti“, ha spiegato, senza però mettere fine a un confronto che pare ancora essere senza soluzione.