“Grande Fratello” torna in tv con due puntate a settimana: la data d’inizio

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è pronto a ripartire su Canale 5 con tante novità. Il programma resta uno dei format di punta dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto però agli autori di realizzare un’edizione più sobria, lontana dagli eccessi e dal trash del passato. Alla guida del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini mentre nel titolo del format non compare più la parola Vip. Il motivo è semplice: il cast sarà eterogeneo, ci saranno personaggi famosi ma anche perfetti sconosciuti.

Quando va in onda il “Grande Fratello 2023”: la data di inizio

Il Grande Fratello 2023 partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo lunedì 11 settembre. Ci sarà subito un raddoppio: come svela infatti Davide Maggio, la seconda puntata è fissata per venerdì 15 settembre. Mediaset ha dunque deciso di mandare in onda il GF con due puntate a settimana: ogni lunedì e venerdì sera fino a data da destinarsi. Alfonso Signorini e la sua squadra dovranno così vedersela ancora una volta con il Tale e Quale Show di Carlo Conti, che ripartirà su Rai Uno dal 22 settembre.

Non è la prima volta che il Grande Fratello sfida il varietà della Rai ma fino ad oggi non è mai riuscito a battere la concorrenza. Con la nuova edizione riuscirà ad avere la meglio sulla squadra di Carlo Conti? Tra l’altro quest’anno nel cast di Tale e Quale Show ci sono diversi ex gieffini: Alex Belli e Pamela Prati ma pure Scialpi, Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo (che ha sostituito all’ultimo l’ex suor Cristina Scuccia, che avrebbe avuto dei problemi con la produzione).

Cast “Grande Fratello 2023”: chi sono i nuovi concorrenti

Al momento sono stati ufficializzati solo tre concorrenti del Grande Fratello 2023. In primis l’atleta Alex Schwazer, che ha accettato di varcare la Porta Rossa ad una sola condizione: quella di potersi allenare nel bunker di Cinecittà. Il marciatore altoatesino vuole tornare a gareggiare: il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi 2024. Massima disponibilità da parte di Signorini: “Ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione quale sei tu”.

Al Grande Fratello ci saranno in più Giampiero Mughini, che lo scorso anno ha preso parte a Ballando con le Stelle, e Beatrice Luzzi, l’attrice nota per il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere. Secondo indiscrezioni del cast dovrebbero far parte inoltre: Franco Oppini, Ninetto Davoli, Corrado Tedeschi, Fiordaliso, Justine Mattera, Rosanna Fratello, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Annalisa Chirico, Samira Lui, Massimiliano Varrese. Ha invece smentito la sua partecipazione Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede.

Al “Grande Fratello 2023” nuova opinionista e commentatrice social

Tra le altre novità del Grande Fratello la nuova opinionista Cesara Buonamici: il mezzo busto del Tg 5 prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Non ci sarà neppure Giulia Salemi: la nuova commentatrice dei social sarà Rebecca Staffelli, la figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio. Il GF dovrebbe andare in onda fino a dicembre ma non si escludono allungamenti come accaduto negli ultimi anni.