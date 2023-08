Cristina Scuccia salta “Tale e Quale Show”: spunta il vero motivo

Cristina Scuccia dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi è tornata alla ribalta. Nel bene e nel male, dell’ex suora si è parlato tanto. Una nuova vita, la voglia di riprendere in mano le redini del suo cuore – già impegnato, come lei stessa ha ammesso – e la possibilità di proseguire in un percorso televisivo sulla scia del nuovo successo. Eppure, stando alle prime indiscrezioni, la Scuccia avrebbe rinunciato all’ingaggio per la prossima edizione di Tale e Quale Show a causa di mancati accordi economici con la Rai. Ipotesi che a distanza di qualche settimana sarebbe da archiviare: il motivo reale è un altro.

Cristina Scuccia, il vero motivo dell’esclusione da “Tale e Quale Show”

La nuova edizione di Tale e Quale Show prenderà il via il prossimo 22 settembre, con l’immancabile Carlo Conti alla conduzione. Come sempre accade, già nelle settimane precedenti alla messa in onda si comincia a vociferare sui possibili protagonisti ma stavolta erano state le stesse pagine ufficiali del programma a diffondere in esclusiva l’elenco completo: tra un Alex Belli, una Maria Teresa Ruta e una Pamela Prati, tutti reduci da almeno un’edizione del GF Vip, aveva fatto capolino anche il nome di Cristina Scuccia.

Ma ci è voluto poco prima che emergesse una notizia inaspettata: stando alle prime anticipazioni di TvBlog infatti l’ex suora, fresca naufraga dell’Isola dei Famosi, avrebbe rinunciato all’ingaggio lasciando il posto a un’altra VIP: “Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con la Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali. Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo“.

Adesso, però, tutto cambia un’altra volta. Come riporta DiPiù, il reale motivo del forfait sarebbe un altro e non legato a ragioni puramente economiche, piuttosto “di decoro”. La Scuccia avrebbe avanzato delle pretese ben precise, mettendo dei paletti e chiedendo non solo “di non imitare personaggi trasgressivi”, ma anche “di non volere cantare un certo tipo di canzoni”. E la richiesta “non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”.

La nuova vita di Cristina Scuccia dopo “L’Isola dei Famosi”

Se tale indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un vero e proprio auto-sabotaggio da parte dell’ex suor Cristina che, a tutti gli effetti, sembrava pronta a cimentarsi in una nuova carriera sul piccolo schermo. Il mondo intero l’ha conosciuta a The Voice, talent che l’ha resa un personaggio virale, e neanche per un momento ha pensato di abbandonare la musica, dedicandosi con costanza al canto.

L’unica cosa che si è lasciata alle spalle è il velo, diventato troppo pesante da portare sul capo. Cristina Scuccia ha cambiato vita e già all’Isola dei Famosi si era lasciata andare a confessioni inedite sul suo modo di concepire l’esistenza dopo la fase del convento. Non sono mancate le critiche per via di questa fame di “normalità” che a detta di molti si sarebbe fin troppo presto trasformata in fame di “visibilità”, ma al netto di commenti e voci di corridoio – in ultimo quelle che la vorrebbero al prossimo GF Vip – resta certa soltanto una cosa: l’ex suor Cristina si sta godendo una vacanza a Lisbona, subito dopo l’uscita del suo nuovo singolo. Forse con la persona che le avrebbe rubato il cuore…