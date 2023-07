Cristina Scuccia fuori da “Tale e Quale Show”: chi è la sua sostituta

La nuova avventura televisiva di Cristina Scuccia finisce ancora prima di cominciare. L’ex suora, prossima concorrente di Tale e Quale Show, avrebbe rinunciato all’ingaggio a poche settimane dall’inizio del programma. La ragione sarebbe da ricercare negli accordi economici tra il suo team e la Rete che, a quanto pare, non avrebbe risposto alle sue richieste. Un risvolto che mette un freno alla fame di normalità che l’ex religiosa va ricercando da mesi, in cui si è persino concessa una partecipazione all’Isola dei Famosi che poi ha successivamente criticato.

Cristina Scuccia esclusa da Tale e Quale Show

La partita sembrava essersi chiusa da settimane. Carlo Conti è infatti solito annunciare ufficialmente i concorrenti dell’edizione annuale di Tale e quale show con qualche settimana di anticipo e concedersi ampio spazio prima di iniziare con le dirette. Certa la data di messa in onda, prevista per il 22 settembre, con la giuria confermatissima composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e un irresistibile Cristiano Malgioglio.

Sicuri dovevano essere anche i nomi dei protagonisti della prossima edizione, che non cambia di una virgola. Tra questi compariva anche il nome di Cristina Scuccia, messo nero su bianco sugli account social istituzionali, ma pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto. L’ex religiosa esce infatti dalla rosa dei concorrenti e lascia il posto a Jo Squillo. Ad anticipare l’indiscrezione è stato TvBlog, che riferisce anche le ragioni per le quali Scuccia avrebbe dato forfait: “Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con la Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali. Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo”.

Sembra, dunque, che le motivazioni della rinuncia siano da ricercare nella cifra stabilita per il cachet, ritenuto (forse) non congruo per il valore del suo personaggio. La sua avventura a Isola dei Famosi, inoltre, si è appena conclusa e non ha mancato di dire la sua anche sull’organizzazione del reality di Canale5.

Le critiche verso Isola dei Famosi

È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del reality di Canale5, in molti la davano come vincitrice ma – alla fine – Marco Mazzoli ha avuto la meglio su di lei. Cristina Scuccia si è messa in gioco, ci ha provato, ma è innegabile che sia risultata completamente estranea alle dinamiche del gioco. Ha faticato a esprimere se stessa, sebbene ci abbia messo un grande impegno, ma non ha sfruttato questa sua prima occasione al massimo delle sue possibilità. Non è comunque nuova al mondo della tv: nel 2014 ha vinto The Voice of Italy e qualche anno dopo ha partecipato a Ballando con le stelle, in coppia con Stefano Oradei.

Ora, a distanza di qualche settimana dalla finale di Isola dei Famosi, ha raccontato qualcosa in più della sua esperienza in Honduras: “Mi sono rimaste molte cose. La prima è aver capito che ho una grande capacità di resistere in condizioni che non sono la mia comfort zone. Poi ho capito che non ho moltissima pazienza. Dovrò lavorarci sopra, poi il programma prevedeva delle trappole, così come le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni nelle quali non dovevi cadere. Io però devo ancora lavorare su questo aspetto”.