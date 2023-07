“Tale e Quale Show 2023”, Carlo Conti svela il cast. Pamela Prati torna in tv

Fonte: IPA Pamela Prati, su Instagram i segreti del suo corpo perfetto

Tutto pronto per il ritorno di Tale e Quale Show su Rai 1. Carlo Conti, autore e conduttore del format, ha confermato sul suo profilo Instagram i protagonisti della nuova edizione, la tredicesima, in partenza su Rai 1 da venerdì 22 settembre. In onda, con successo, dal 2012, il programma è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Chi sono i concorrenti di “Tale e Quale Show 2023”

Dieci i protagonisti di Tale e Quale Show 2023, più precisamente sei donne e quattro uomini: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli. Per la primadonna del Bagaglino si tratta di una nuova e stimolante sfida in tv dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è scrollata di dosso il caso Mark Caltagirone, che ha messo in discussione la sua lunga carriera televisiva.

In realtà Carlo Conti ha pescato ancora una volta dai reality show per formare il nuovo cast di Tale e Quale Show: dal GF Vip, ad esempio, arrivano Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini (sorella della più nota Elettra), Alex Belli. Cristina Scuccia – conosciuta ai più come ex suor Cristina – è invece rientrata da poco in Italia dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi, dove si è messa in gioco in seguito all’addio al mondo ecclesiastico.

Lorenzo Licitra e Gaudiano provengono dal mondo X Factor mentre quest’anno, rispetto al passato, sembra che Carlo Conti non abbia scelto nessun personaggio proveniente da Amici della “sorellina” Maria De Filippi (l’ultimo vincitore dello show è stato proprio Antonino Spadaccino, ex allievo del talent show di Mediaset). Inoltre ritorno sul piccolo schermo per Scialpi, amato cantante degli anni Settanta e Ottanta che nel suo lungo curriculum vanta partecipazioni a Music Farm e Pechino Express.

Chi sono invece Jasmine Rotolo e Ilaria Mongiovì? La prima è la figlia della showgirl Stefania Rotolo: ha cantato con Renato Zero, grande amico della madre, e partecipato a Sanremo Giovani nel 2007. La Mongiovì è invece un’attrice e cantante: da adolescente ha partecipato al programma di Gerry Scotti Io Canto e qualche anno fa ha ricoperto il ruolo di Esmeralda nel musical Notre-Dame De Paris.

Secondo i gossip dell’ultimo periodo erano in pole position per Tale e Quale Show 2023 pure: Milena Miconi, Carmen Di Pietro, le Karma B (duo di drag queen composto da Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi) e le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. Nessuna di loro ha però superato i provini per entrare nella nuova edizione del varietà di Rai 1.

A “Tale e Quale Show 2023” tornano Cirilli e Paolantoni

A Tale e Quale Show 2023 è stata confermata la strana quanto divertente coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che nella precedente edizione ha fatto impazzire il web e i social: uno era ripetente, l’altro professore ma in questa edizione saranno ambedue ripetenti con il compito di compiere ardue imprese canore.

E la giuria? Contrariamente a quanto si mormorava nelle ultime settimane è stata confermata in blocco: torneranno a giudicare le varie performance dei concorrenti Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.