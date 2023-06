Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia è sicuramente una delle protagoniste de L'Isola dei Famosi 2023. L'ex-suora si è messa alla prova più di tutti gli altri Vip, in una vita molto distante dalla sua precedente occupazione. Una naufraga "particolare", che ha affrontato l'esperienza in Honduras come nessun altro, sempre alla ricerca di se stessa. In questo percorso Cristina ha scoperto nuovi lati della propria personalità.