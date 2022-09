“Tale e Quale Show”, l’ex “Amici” straccia tutti ed emoziona: la dedica alla mamma

Fonte: ANSA “Tale e Quale Show 2022”, Carlo Conti svela il cast ufficiale

Tale e Quale Show è alla sua prima puntata della nuova edizione, e ha già conquistato tutti. Complice un cast molto mixato, abbiamo ammirato una talentuosa Rosalinda Cannavò nei panni di La Rappresentante di Lista. Ma a brillare è stato lui, un ex allievo (e vincitore) di Amici di Maria De Filippi: Antonino Spadaccino. Diciamocelo: chiunque al solo pensiero di intonare Marco Masini scapperebbe. Voce graffiante, timbro unico. Ma Spadaccino ce l’ha fatta e ha emozionato tutti, anche per la sua storia.

Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino è Marco Masini

Ci ricordiamo tutti del “gigante buono”, Antonino Spadaccino, nell’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2004/2005. Un animo buono, una voce che spacca. E ha spaccato anche nella nuova edizione di Tale e Quale Show, dove ha dato l’ennesima prova (come se ce ne fosse bisogno) del suo incredibile talento. La sua presentazione è stata una delle più toccanti, dobbiamo dirlo.

Presentato da Carlo Conti, si è notato sin da subito il suo savoir-faire: composto, attento, preciso. In sala prove, ha avuto anche la possibilità di salutare Marco Masini: un momento che l’ha fortemente emozionato, ma non come nell’attimo in cui ha parlato dei suoi genitori, grandissimi fan dello show condotto da Conti.

La dedica alla mamma malata di Alzheimer

L’ex allievo della scuderia di Maria De Filippi ha parlato proprio dei suoi genitori durante la presentazione, e in particolare della mamma Rosa. “I miei genitori sono fan del programma. Mamma si è ammalata di Alzheimer, ci sono momenti in cui si perde e altri super lucidi. Mi ha detto di fare cose pazze così lei le ricorda. Ho detto ok, vai, è l’anno giusto”. Una volta terminata la sua esibizione, ha voluto anche salutarla, sollecitato da Conti. E noi possiamo solo immaginare l’emozione della mamma da casa, grande appassionata dello show, che prova un enorme orgoglio per il figlio.

L’appello ad Amadeus di Cristiano Malgioglio

Le parole di supporto sono arrivate persino da Cristiano Malgioglio, che solitamente è il giudice più severo di Tale e Quale Show. “Vorrei dire ad Amadeus, con una voce così… Se hai una bella canzone, presentati a Sanremo. Un ragazzo con una voce così straordinaria è un peccato se non fa parte della musica leggera”. Non potremmo che concordare con le parole espresse da Malgioglio.

Ma non è stato l’unico a esaltare la sua bravura. L’esibizione di Antonino Spadaccino ha catturato l’attenzione di Marco Masini stesso, che, dopo l’augurio in sala prove, ha voluto comunque complimentarsi con Antonino Spadaccino. T’innamorerai non è certo una canzone semplice. Non è un brano qualsiasi. E Masini non è un’artista che si trova dietro l’angolo. Forti emozioni, e un grande talento, ma soprattutto un pizzico di cuore: ecco la ricetta del successo di Spadaccino.

Tale e Quale Show è appena iniziato, e la vittoria non può essere annunciata così presto. Ma Spadaccino ad Amici non ha vinto solo il programma, ma anche il Premio della Critica e ha avuto modo di duettare con i grandi della musica italiana, da Gino Paoli e Lucio Dalla. Quel che è certo è che ha una marcia in più.