Tale e Quale Show 2022, Carlo Conti svela il cast ufficiale

Finalmente abbiamo il cast di Tale e Quale Show 2022, confermatissimo nel palinsesto autunnale di Rai1 e, come sempre, guidato da Carlo Conti. Il programma prenderà il via il prossimo 30 settembre in prima serata, e ancora una volta la giuria vedrà protagonisti Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con un post pubblicato su Instagram, il conduttore ha deciso ora di svelare i nomi dei concorrenti della prossima edizione dello show, e non mancano le sorprese.