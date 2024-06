Fonte: IPA Carlo Conti

Inizia a prendere forma la nuova edizione di Tale e quale show, uno dei format più apprezzati della televisione italiana, che vede personaggi noti sfidarsi a suon di imitazioni – tanto canore quanto fisiche – delle più grandi stelle della musica mondiale. A giudicare le loro performance, una giuria d’eccezione, scelta personalmente dal conduttore Carlo Conti. Ci sono Giorgo Panariello, Cristiano Malgioglio e, dall’autunno 2024, non un solo nuovo giudice bensì due.

Per sostituire Loretta Goggi ne servono due

Se Tale e quale show, in onda nel sabato sera di Rai1, è diventato così amato è anche per merito di Loretta Goggi. La cantante, showgirl e imitatrice oggi 73enne è parte della giuria del programma fin dalla prima edizione. Dopo 13 anni, però, Goggi ha deciso di lasciare il suo posto, per dedicarsi al suo primo pronipote e alle gioie di essere non solo nonna, ma anche bisnonna. Per sostituirla, una persona sola non è sufficiente.

A prendere il posto di Goggi, sembra che Carlo Conti – nel frattempo impegnato a preparare anche il prossimo Festival di Sanremo – abbia scelto la frizzantissima Alessia Marcuzzi. La bionda showgirl siederà accanto ai due giudici ormai consolidati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio… ma non solo. Perché Conti sta pensando a un quarto giudice per la nuova edizione ed inizia il toto nomi.

Il quarto giudice di Tale e quale show

A svelare i nomi del quarto giudice è TvBlog che cita, in primis, Piero Chiambretti, ex goleador Mediaset felicemente tornato in Rai, dove condurrà l’access Fin che la barca va. Chiambretti ha già lavorato al fianco di Conti ai tempi di Rischiatutto e la sua pungente ironia potrebbe portare un valore aggiunto al tavolo della giuria di Tale e quale. Così come da Rischiatutto arriva anche Nino Frassica, altro nome papabile, un maestro della televisione che non necessita di certo di presentazioni (e chissà che fine ha fatto il suo gattino…).

Ancora, sembra che Conti stia valutando l’opzione Massimo Lopez, storico comico e imitatore famoso per i suoi baffi scuri ma lontano dagli schermi da un po’ di tempo. In alternativa, a Tale e quale potrebbe arrivare la spalla di Lopez: Tullio Solenghi, comico e attore di spessore, ultimamente visto in teatro e in numerose fiction di successo. Si pensa poi a Gabriele Cirilli, che a Tale e quale è l’imitatore peggiore (nonché il più divertente) ma potrebbe scendere dal palco adesso che ha perso il compagno Francesco Paolantoni – che sarà concorrente di Ballando con le stelle.

Infine, due ipotesi al femminile: la scoppiettante Orietta Berti e l’altrettanto scalmanata Iva Zanicchi. Se la scelta cadrà su una delle due signore della musica italiana, di certo ci sarà da divertirsi (e da mandare i bambini a letto). In ogni caso, bisognerà aspettare ancora un po’. La scelta definitiva del quarto giudice arriverà entro fine giugno. Mentre i nuovi concorrenti di Tale e quale show saranno annunciati nel mese di luglio.