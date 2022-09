“Tale e Quale Show”: cast definitivo, giudici e dove e quando vederlo

Fonte: Ufficio Stampa Carlo Conti alla conduzione

Torna su Rai Uno Tale e Quale Show, uno dei programmi più amati della televisione italiana che da dieci anni intrattiene il pubblico. Per la sua dodicesima edizione, tanti artisti nel cast che riusciranno a stupire con le loro interpretazioni, capitanati dal padrone di casa Carlo Conti e dai giudici che decreteranno i migliori di ogni puntata. Quando inizia e chi sono gli artisti in gara.

“Tale e Quale Show”: quando e dove vederlo

Tutto è pronto per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, il varietà che da dieci anni fa compagnia il venerdì sera a milioni di spettatori affezionati. Il grande successo per tutto questo tempo non è mai diminuito grazie anche alla scelta del cast che è, di anno in anno, pensato per intrattenere al meglio il pubblico.

Da venerdì 30 settembre su Rai 1, a partire dalle ore 21:25, prenderà il via la nuova edizione del programma che si protrarrà per ben otto puntate. Due mesi di grande spettacolo e divertimento, condito anche con momenti di pura emozione. Alla conduzione ci sarà sempre lui, l’inimitabile e ormai rodato Carlo Conti, che con la sua capacità di intuire ciò che potrebbe più piacere agli spettatori, sarà sicuramente in grado di portare sul canale un’altra edizione di successo.

I giudici e il regolamento

Squadra vincente non si cambia, e per questo anche quest’anno il bancone dei giudici sarà occupato dall’amatissima Loretta Goggi, che negli anni ha saputo conquistarsi ancora più rispetto da parte del pubblico, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio.

Un quarto giudice, il cosiddetto giudice imitatore, sarà presente esattamente come nell’edizione del 2021 e sarà diverso per ogni puntata. Per quanto riguarda il regolamento dei voti, i giudici saranno come al solito una parte fondamentale della gara, ma non solo. Gli spettatori stessi potranno esprimere le proprie preferenze attraverso i social facendo assicurare, ai tre interpreti più votati, rispettivamente 5, 3 e 1 punto in più da sommare agli altri.

Gli artisti stessi potranno partecipare alle votazioni esprimendo il loro giudizio e dando il proprio voto ad uno dei colleghi o, qualora lo preferissero, anche a loro stessi.

Come ogni anno, chi avrà raggiunto a fine puntata il punteggio complessivo più alto sarà il vincitore della serata; nell’ultima, invece, in cui verrà proclamato il campione generale di Tale e Quale Show 2022, verranno presi in considerazione tutti i voti della stagione.

“Tale e Quale Show”, il cast ufficiale

I protagonisti indiscussi di Tale e Quale Show sono senza dubbio i concorrenti che ogni anno si mettono a nudo per vestire i panni di altri artisti che hanno fatto la storia della musica riuscendo a creare momenti di puro divertimento ma anche di forte emozione.

Fonte: Ufficio Stampa

Il cast della nuova edizione è decisamente “stellare”, forse anche per la presenza di chi conosce bene questo aggettivo. Proprio così, Valeria Marini è tra i concorrenti dello show, insieme a tanti altri: ci saranno Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli.

Tutti si prepareranno durante la settimana per portare sul palco dello Studio 5 il proprio personaggio del venerdì sera, e lo faranno insieme ai meravigliosi professionisti che da anni permettono allo show di esistere. Truccatori, sarti e vocal coach che seguiranno al meglio i vari artisti affinché riescano a portare sul palco un’esibizione rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tra i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’immancabile Emanuela Aureli.