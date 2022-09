“Verissimo”, Rosalinda Cannavò: “Pesavo 32 kg, non era vita”

Fonte: IPA Rosalinda Cannavò

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, si racconta ai microfoni di Verissimo attraverso un’intervista seguita da Silvia Toffanin. Ospite sabato 24 settembre, si confessa su alcuni momenti più bui della sua vita, gli stessi che le hanno fatto vivere situazioni difficili e anche pericolosi per la sua salute. Dall’anoressia alla rinascita, le sue parole in studio.

Rosalinda Cannavò, il buio dell’anoressia

Nella puntata di sabato 24 settembre di Verissimo, in onda a partire dalle ore 16:30 su Canale 5, Rosalinda Cannavò si racconta a cuore aperto ripercorrendo tutta quella parte di vita che le è costata molto.

Una ragazza sempre solare, nonostante la fragilità data anche e soprattutto dalle grandi difficoltà vissute: anche nella casa del Grande Fratello Vip, in cui ha raggiunto il picco della sua popolarità, si è fatta amare pian piano dal pubblico, anche da chi non la conosceva affatto. Inizialmente additata da tanti come poco sincera, ma successivamente rivalutata dagli stessi.

Entrata nella Casa di Cinecittà sotto il nome d’arte Adua Del Vesco, è riuscita a spogliarsi di quel tipo di finzione per tornare a splendere come Rosalinda. Nell’intervista a Verissimo, ha spiegato i dettagli di quel passato che ancora le fa male: “Avevo affidato la mia vita ad altre persone.

Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

La rinascita di Rosalinda e la fine di Adua

Sofferenza e poi rinascita, quella che è arrivata con il tempo, dopo anni di finzione e difficoltà a causa di scelte compiute soprattutto per far parte del mondo dello spettacolo e diventare un’attrice affermata. “Quella che facevo non era vita, ho pensato che fosse meglio morire”, ha continuato.

Proprio all’interno della casa del GF Vip è stato chiuso un grande capitolo, quello di Adua Del Vesco. Un nome che Rosalinda non vuole più sentire associato a se stessa, perché ormai è solo un ricordo. In quell’occasione, ricordiamo l’intervento di Gabriel Garko nel programma: il suo ruolo di fidanzato, nella vita di Rosalinda, è stata pura finzione così come tante altre cose che hanno fatto parte della carriera dell’attrice.

Ora, però, non ha più intenzione di fingere e di scendere a compromessi. “Adua non esiste più, è solo un ricordo. Quando ho raggiunto i 32 chili ho abusato anche di medicine: sapevo che quello poteva portarmi a stare molto male, ma la cosa non mi spaventava. Consideravo la morte quasi come una liberazione. Non sopportavo più di essere un’altra persona: la parte vera di me voleva essere liberata il prima possibile”.

A far rinsavire Rosalinda Cannavò da quel periodo molto brutto, però, c’è stato un episodio molto spiacevole che l’ha toccata nel personale: la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito.

Teodosio Losito, cos’è successo dopo la sua morte

Teodosio Losito, sceneggiatore morto suicida nel 2019 (e per cui c’è in corso un processo), ha influito molto sulla storia di Rosalinda. Dal triste episodio, l’attrice ha capito molte cose, riuscendo pian piano a svegliarsi da un grande incubo durato anni.

“È stato un evento molto duro che mi ha svegliato da un incubo. Ho capito che dovevo allontanarmi da quel mondo che mi stava distruggendo come ha fatto con lui. Dopo la sua morte ho fatto un viaggio a Lourdes per ritrovare la fede che avevo perso nel corso degli anni. Oggi sento Teodosio molto vicino. Ovunque sia, lo penso ogni giorno e spero che la giustizia faccia il suo corso”, ha spiegato Rosalinda durante l’intervista.

Ad oggi, l’attrice non ha più intenzione di avere a che fare con la vecchia sé, e sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita in cui non permette più a nessuno di approfittarsi di lei.