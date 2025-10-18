Anticipazioni Verissimo del 18 ottobre, Rosalinda Cannavò e la piccola Camilla

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Rosalinda Cannavò

Nuove storie e tante emozioni sono gli ingredienti di Verissimo: il talk show condotto da Silvia Toffanin torna anche questo weekend con interviste esclusive. La padrona di casa è pronta ad accogliere tanti ospiti attesissimi, che si racconteranno nel pomeriggio di sabato 18 ottobre su Canal5, tra carriera e vita privata.

Come sempre, si tratta del primo appuntamento con il programma, che proseguirà con altri ospiti anche domenica pomeriggio con tanti volti noti del mondo dello spettacolo.

Verissimo, le anticipazioni del 18 ottobre

Ospite attesissima della puntata di sabato 18 ottobre è Rosalinda Cannavò, un volto già conosciuto dal pubblico di Verissimo, che tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per la prima volta insieme alla sua bambina, la piccola Camilla. Per l’attrice e influencer sarà l’occasione per condividere le gioie, le sfide e le profonde emozioni che la maternità ha portato nella sua vita, un capitolo speciale che ha suggellato l’amore con il suo compagno, Andrea Zenga.

I due, che si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello, sono diventati genitori di Camilla nel settembre del 2024. Una gioia immensa, che hanno sempre condiviso con i loro affezionati fan. La coppia era già stata ospite nel programma qualche tempo fa, e in quell’occasione Rosalinda e Andrea non avevano nascosto il desiderio di allagare presto la famiglia: “Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla“.

Le nozze, almeno per il momento, possono attendere: “”Mi piacerebbe sposarmi quando Camilla sarà più consapevole, quando potrà ricordarsi per renderla partecipe”, aveva confessato Zenga.

Gli altri ospiti

Tra gli ospiti della puntata c’è anche Sonia Barrile, una delle protagoniste più discusse dell’edizione 2025 di Temptation Island, insieme al suo compagno Simone Margagliotti. I due convivevano da oltre cinque anni e mezzo, ma la loro relazione era da tempo in crisi.

Durante il loro viaggio nei sentimenti Simone si è avvicinato a una single e Sonia ha intrapreso un percorso di riscoperta personale e sentimentale, che l’ha portata a lasciare la trasmissione da sola. Solo dopo la fine del programma Sonia ha scoperto di essere incinta: a Verissimo racconterà il suo presente da futura mamma, affrontando le emozioni e i cambiamenti che questa nuova vita le sta portando.

Silvia Toffanin accoglierà poi Feyyaz Duman, l’attore turco amatissimo dal pubblico italiano per il ruolo di Arif nella serie La forza di una donna. L’attore parlerà del successo che lo ha travolto in Italia e del suo percorso artistico. Un’intervista che permetterà ai fan di conoscere meglio l’uomo dietro uno dei personaggi più apprezzati delle dizi turche.

Spazio anche al talento italiano con l’intervista all’attore Edoardo Purgatori, volto noto del cinema e della televisione, che siederà nel salotto di Canale5 per parlare dei suoi ultimi progetti.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda il 18 ottobre dalle 16.30 su Canale5. La puntata sarà trasmessa in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove rimarrà disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.