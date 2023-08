Cristina Scuccia fuori da “Tale e Quale Show”: colpa del “Grande Fratello Vip”?

Il futuro di Cristina Scuccia è in televisione. Dopo la vittoria a The Voice of Italy 2014, grazie alla quale si è fatta conoscere in Italia e anche fuori dai confini nazionali, la bella siciliana è stata protagonista – senza velo e tonaca – dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nei prossimi mesi la 35enne tornerà sul piccolo schermo anche se nell’ultimo periodo i piani sono stati stravolti velocemente.

Perché Cristina Scuccia non fa più parte del cast di “Tale e Quale Show 2023”

Qualche settimana fa Cristina Scuccia era stata annunciata nel cast di Tale e Quale Show 2023, il fortunato varietà di Carlo Conti, in onda in autunno, ogni venerdì sera, su Rai Uno. Insieme a lei erano stati confermati nella nota diffusa dall’azienda di viale Mazzini: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.

Successivamente il nome dell’ex monaca è scomparso dal cast della trasmissione: stando alle indiscrezioni Cristina Scuccia non avrebbe raggiunto un accordo contrattuale con la produzione di Tale e Quale Show. Al suo posto sarebbe stata dunque chiamata Jo Squillo, cantante, conduttrice e attrice, che in passato ha preso parte a Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

La diretta interessata non ha mai parlato apertamente della vicenda, così come è rimasto in silenzio fino ad oggi Conti, ma pare che la Scuccia abbia detto di no alla Rai per restare a Mediaset e tentare la strada del Grande Fratello di Alfonso Signorini, che ripartirà su Canale 5 a settembre (con la nuova opinionista Cesara Buonamici, giornalista del Tg5).

Cristina Scuccia tra i concorrenti del “Grande Fratello 2023”?

Secondo quanto riporta MondoTv24, Cristina Scuccia sarebbe in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Un’edizione, la prossima, che vedrà in gioco personaggi noti e volti sconosciuti: una commistione tra Grande Fratello Vip e Nip. “L’esclusiva ci arriva da Gianluca Paganotti, noto autore televisivo e blogger. Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5”, fa sapere il portale.

E poi ancora: “Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia. Un Frate e un’ex suora potrebbero, per la prima volta, entrare nella Casa del GF. Riusciranno ad avere la benedizione di Pier Silvio Berlusconi?”.

In questi giorni Pier Silvio Berlusconi sta seguendo molto attentamente i lavori per la nuova edizione del Grande Fratello e per questo avrebbe bocciato alcuni nomi del cast (come ad esempio quelli di Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni) e avrebbe chiesto ad Alfonso Signorini maggiore sobrietà e meno volgarità.

Anche in quest’ottica il figlio di Silvio Berlusconi ha fortemente voluto Cesara Buonamici come unica opinionista della trasmissione, al posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. “L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me – ha svelato la giornalista – Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo”.

“Cosa mi ha detto Pier Silvio Berlusconi? È stata un conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta. È la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo. Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano”, ha aggiunto.