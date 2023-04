“Grande Fratello”, tornano i non vip: tutte le novità (e qualche conferma)

Fonte: IPA Novità per Alfonso Signorini al Grande Fratello

Il Grande Fratello è pronto a tornare nell’edizione non vip il prossimo settembre. A rivelarlo è Dagospia, che parla di importanti novità, come l’esclusione quasi totale dei famosi, ma anche per la durata e l’appuntamento settimanale. Unica certezza Alfonso Signorini, che resta al comando del reality più chiacchierato della tv, che vedrà una radicale trasformazione dopo le gravi vicende dell’edizione appena terminata e le critiche di Pier Silvio Berlusconi.

“Grande Fratello”, a settembre tornano i “nip” al posto dei famosi

Chi lo avrebbe mai detto, dopo sette edizioni di Grande Fratello Vip, la prossima edizione del programma potrebbe tornare alle origini, con concorrenti non famosi. Ad annunciarlo il sito Dagospia, che ha rivelato questa notizia clamorosa, anche se, dai vertici Mediaset, non c’è ancora una conferma ufficiale. Resta nel ruolo di conduttore e autore del reality Alfonso Signorini, unica certezza che ritroveremo a settembre.

Infatti, anche le opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, dovrebbero abbandonare il programma, e potremmo ritrovare Giulia Salemi su una delle due poltroncine. Per ora, però, nulla è confermato. Ma il ritorno ai nip potrebbe portare una ventata di freschezza allo show di Canale 5, che in questa edizione ha raccimolato gli ascolti più bassi di sempre. Sarà dovuto ai concorrenti o il programma non ha più nulla da dire? Fatto sta che in molti sul web si sono detti entusiasti di questa notizia, compreso il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha commentato con un “finalmente” che ha ricevuto tantissimi like.

Le altre novità previste per il “Grande Fratello” a settembre

Eppure, nonostante questo annuncio (ancora da confermare), i vip potrebbero non essere eliminati totalmente dal programma: infatti, sempre secondo Dagospia, potremmo vederne almeno quattro, di alto livello, insieme ai concorrenti comuni. Un mini cast di personaggi illustri, per evitare trash e volti poco noti in cerca di visibilità, e si spera senza ripescaggi dalle scorse edizioni, usanza diventata una prassi. Una scelta partita dai vertici Mediaset, dopo l’indignazione di Pier Silvio Berlusconi per le vicende di questa edizione, tra parolacce, liti, episodi di bullismo e comportamenti non adatti alla televisione. I non famosi salveranno il programma? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

L’altra novità rigurda un nodo fondamentale, secondo alcuni, dell’insuccesso di questa edizione: la lunghezza. Addio i sei (quasi sette) mesi , si passa a soli tre o forse quattro: i concorrenti cambiano praticamente tutti durante lo show, e già questo non depone a favore degli ascolti, le dinamiche si consumano, e la tensione sale alle stelle. Anche gli appuntamenti settimanali si dimezzeranno, non più due ma solo uno, quello classico del lunedì.

Ne gioverà anche il budget, addio cachet a stellare per vip svogliati, che vogliono andare subito a casa, e che hanno comportamenti divistici. Dopo l’eliminazione di vip da Temptation Island (pronto a tornare questa estate) e il veto di due concorrenti all’Isola dei Famosi 2023, il cambio di rotta vede come protagonista anche questo programma di punta, nella speranza che le cose vadano decisamente diversamente da quest’anno, dove la maleducazione ha fatto da padrona, tra famosi e decisamente meno famosi.