Chi è Grecia Colmenares, l’iconica attrice venezuelana che sbarca al GF

Nel mondo affascinante delle telenovelas, il suo nome brilla come una stella scintillante: stiamo parlando di Grecia Colmenares. L’attrice venezuelana, celebre per i suoi ruoli indimenticabili negli anni ’80 e ’90, sta per intraprendere una nuova avventura televisiva come concorrente del Grande Fratello, il reality show che cattura milioni di telespettatrici. La sua intervista esclusiva rilasciata a ‘Verissimo’ arriva, proprio prima che Myrta Merlino raccontasse la sua prima settimana in Mediaset.

Qui Grecia Colmenares condivide la sua emozione e anticipa la sua partecipazione al programma: “Sono emozionata, volevo entrare in quella casa da anni”. Ma chi è davvero questa affascinante donna che ha affascinato il mondo con la sua bellezza e il suo talento?

Chi è Grecia Colmenares?

Grecia Colmenares è una figura iconica del mondo delle telenovelas, un volto familiare a milioni di spettatori in Sudamerica e in Italia. La sua presenza sullo schermo ha sempre incantato il pubblico, grazie al suo inconfondibile capello biondo lungo, allo sguardo vivace e al sorriso delicato che l’hanno resa una vera regina della televisione. Nata a Valencia, in Venezuela, il 7 dicembre 1962, sotto il segno del Sagittario, Grecia ha trascorso gran parte della sua vita nelle telenovelas, diventando un’icona del suo paese d’origine.

Non è solo una talentuosa attrice, ma anche una donna con una famiglia numerosa: la madre, anch’essa chiamata Grecia, ha origini francesi, mentre il padre è Lisandro Ernesto Colmenares. L’attrice ha quattro fratelli e una sorellastra. Nonostante sia tornata a vivere in Venezuela dopo il suo secondo divorzio nel 2000, Grecia Colmenares ha spesso dovuto abbandonare la sua terra natale a causa dei suoi impegni professionali, specialmente in Italia, dove è rimasta nel cuore di molti telespettatori.

Mariti e amanti

La vita sentimentale di Grecia Colmenares è stata oggetto di grande interesse per i suoi fan. La talentuosa attrice è stata sposata due volte, ma entrambi i matrimoni si sono conclusi. Il suo primo marito è stato il collega Henry Zakka, con il quale è rimasta sposata dal 1979 al 1983. Nonostante il loro matrimonio sia durato poco, hanno mantenuto un rapporto cordiale e hanno persino lavorato insieme in alcune produzioni, dimostrando una maturità notevole.

Il secondo matrimonio di Grecia è stato con Marcelo Pelegri, e la coppia è rimasta insieme dal 1986 al 2005. Con Marcelo, Grecia è diventata madre nel 1992, dando alla luce il loro figlio Gianfranco Pelegri. Nonostante non sia una figura del mondo dello spettacolo, Marcelo è un imprenditore di successo. In un’intervista, a Fanpage.it Grecia dichiara: “Ero innamorata, ma il matrimonio è durato poco. Lui è un bravo uomo, ma ha una personalità diversa da quella che cercavo. Poi mi sono innamorata del papà di mio figlio, con lui è durata quasi 18 anni. Da tre anni sono separata, sola sto bene, sono felice con me stessa. Se arriva una persona, bene”.

Nel 2018, la stampa ha iniziato a parlare di un nuovo flirt per l’attrice, questa volta con Chando Erik Luna, un modello più giovane di lei. I due sembravano avere una relazione discreta lontano dai riflettori, ma nel 2023 la notizia della loro separazione ha fatto il giro dei tabloid.

“Ho perso mia figlia, aveva 3 mesi”

Nell’intervista a ‘Verissimo’, Grecia Colmenares ha condiviso un toccante aneddoto sulla sua vita privata, svelando un lato profondo e personale della sua storia. La talentuosa attrice ha raccontato di aver vissuto una dolorosa perdita, quella di una bambina che aveva solo 3 o 4 mesi di vita. Questo tragico evento ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, come una ferita che mai si rimarginerà del tutto.

Tuttavia, la vita ha continuato a sorprenderla, e quando è rimasta incinta nuovamente, ha avuto l’opportunità di dare un nome speciale a suo figlio. Se fosse stata una bambina, l’avrebbe chiamata “Italia” in omaggio a questo paese che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera e la sua vita. Ma il destino aveva in serbo un’altra sorpresa, e quando è nato un maschietto, lo ha chiamato “Gianfranco” in onore delle sue radici italiane e della famiglia di suo marito.

Grecia Colmenares al Grande Fratello

La partecipazione di Grecia Colmenares al Grande Fratello è un passo audace nella sua carriera. Durante l’intervista con Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, l’attrice condiviso la sua emozione dicendo: “Sono emozionata, da anni volevo entrare nel programma. All’Isola dei Famosi sono rimasta solo pochi giorni, è stata un’esperienza bellissima, ma dopo aver guardato il Grande Fratello, ho pensato che fosse il posto giusto per me. Vorrei mostrare chi sono, la mia personalità”. Questa sarà un’esperienza completamente nuova per l’attrice, che si prepara ad affrontare la sfida con grande entusiasmo.

La sua decisione di partecipare al reality show ha ricevuto anche il sostegno di sua figlio, che le ha detto: “Se sei felice, vai”. Grecia Colmenares è pronta a farsi vedere per chi è veramente, sia come artista che come persona. Ha ricevuto un video messaggio di buona fortuna da Patrizia Rossetti, ex partecipante del Grande Fratello VIP, che l’ha incoraggiata a essere se stessa e ha previsto grandi risultati per la sua esperienza nella casa di Cinecittà.