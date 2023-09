“Grande Fratello”, prime tensioni in Casa: Grecia Colmenares nel mirino

La vita nella Casa del Grande Fratello è iniziata in modo a dir poco idilliaco. Tutti felici, grandi sorrisi e perfino le prime amicizie che già qualcuno millanta di voler portar con sé fino alla fine dell’avventura televisiva. Affermazioni che lasciano il tempo che trovano, ovviamente, dettate dall’entusiasmo iniziale che sembra stia già lasciando il posto alle prime tensioni. Era inevitabile che accadesse ma ad accendere la miccia è stata una delle insospettabili: l’attrice di soap opera Grecia Colmenares.

“Grande Fratello”, lo scherzo notturno sconvolge la Casa

Tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica quando, dopo una lunga giornata occupata dalle solite poche faccende di cui ci si può occupare chiusi in un loft, gli inquilini si sono messi a dormire nella camera da letto, quest’anno unica per tutti i concorrenti. Secondo quanto si evince dal racconto dei diretti interessati che, vista la totale assenza di live notturna, nessun telespettatore ha potuto vedere con i propri occhi, Grecia Colmenares avrebbe inscenato uno scherzo ai danni di tre compagne, iniziando a urlare.

Cosa che, alle 5 del mattino, non è proprio l’ideale per conciliare il sonno. “Mi ero appena addormentata, sono cose che danno fastidio a tutti” ci ha tenuto a ribadire Angelica, una delle malcapitate, durante uno sfogo in giardino con il campione olimpico Alex Schwazer, il modello-ingegnere Vittorio e il calzolaio Lorenzo. E proprio nel maratoneta ha trovato sostegno, convinto che sia necessario per il bene di tutti imporre una regola: gli scherzi sono ben accetti, ma fino a una certa ora.

L’idea del “coprifuoco” è piaciuta agli inquilini, sempre più irritati dall’atteggiamento della star delle soap che, non contenta, ha sminuito l’accaduto ritenendo esagerata la loro reazione. Il pranzo-riunione di condominio non ha sortito i suoi frutti e ormai la Colmenares è nel mirino dei suoi compagni.

Grecia Colmenares, il perfetto mix di esuberanza e fastidio

Quando è entrata sembrava la fata turchina del Tugurio, ha sin da subito espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura al Grande Fratello e, nei primi giorni di permanenza all’interno della Casa, non ha fatto altro che pulire e sistemare tutto, forse anche peccando in eccesso. Il suo rapporto con l’aspirapolvere è ormai talmente consolidato che gli ha persino dato un nome.

Eppure c’è una sorta di “lato oscuro” in Grecia Colmenares che sta via via convincendo sempre meno gli altri inquilini. La sua ammirevole esuberanza si è presto trasformata in puro fastidio e quell’aria da innocente svampita ha lasciato il posto a una donna spesso accusata di essere pungente, persino cattiva nelle sue battute inappropriate.

Non è certamente un caso che abbia collezionato parecchie nomination nella seconda puntata andata in onda lo scorso venerdì ma lei, dal canto suo, non sembra sforzarsi troppo di risultare simpatica per salvarsi dal televoto. È durata poche ore la bella favoletta della grande famiglia che vive in pace e armonia e non mancheranno di certo battibecchi e scontri durante la diretta di lunedì 18 settembre. Intanto Grecia Colmenares, in barba a tutti i giovincelli presenti nel reality, è già riuscita a catturare le attenzioni del pubblico.