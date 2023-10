Grecia Colmenares è una di quelle donne che soltanto con la loro presenza riescono a mettere di buonumore. Una persona che ama la vita, come ha affermato nella puntata del 30 ottobre la sua amica Beatrice Luzzi, ma anche una mamma che ama profondamente il proprio figlio. Quel che non avrebbe mai potuto immaginare è che il giovane Gianfranco le avrebbe fatto la sorpresa più bella proprio nella Casa del Grande Fratello.

Grecia Colmenares riabbraccia il figlio dopo quattro anni

La Regina delle Soap Opera è uno dei personaggi più amati nella Casa più spiata d’Italia, nonostante con alcuni coinquilini non scorra buon sangue. Una donna positiva e ottimista, che non ha mai paura di dire ciò che pensa, nel bene come nel male. Specialmente quando deve prendere le difese di una persona a cui vuole bene, come Beatrice Luzzi che è diventata una delle sue migliori amiche in questa avventura televisiva.

Grecia non risparmia mai grandi sorrisi e momenti divertenti, ma nel suo cuore finora c’è sempre stata l’ombra di una lontananza dolorosa: quella dal figlio Gianfranco, nato proprio nel momento in cui la sua carriera era alle stelle e che oggi vive e studia a Miami. Non si vedevano da ben quattro anni ma finalmente il tanto atteso incontro è avvenuto.

Con la complicità di Alfonso Signorini, la Colmenares ha vissuto un momento a dir poco indimenticabile. Gianfranco ha attraversato mezzo mondo pur di essere lì con lei, la sera del 30 ottobre, e le ha potuto donare quell’abbraccio che aspettava da tanto. “Sei una persona meravigliosa – le ha detto -. Voglio dirti che sono orgoglioso di te, continua a fare quello che stai facendo”.

E la bella Grecia, che non è riuscita a trattenere le lacrime, ha speso le parole più belle di una mamma per il suo amato figlio: “È la mia vita, lo amo e mi manca. Un uomo incredibile, puro sano, l’uomo della mia vita. Per una mamma il figlio è l’amore più grande che ci sia”.

Chi è Gianfranco, nato dall’amore tra Grecia Colmenares e Marcelo Pelegri

Rivedere il figlio è stato per Grecia Colmenares l’occasione per tornare indietro ai ricordi più belli. Quelli della grande storia d’amore con Marcelo Pelegri, che ha sposato giovanissima e dal quale è nato appunto il figlio di cui è perdutamente innamorata. Col marito è stato quasi amore a prima vista, al punto tale da aver deciso di sposarsi dopo appena sei mesi dal loro primo incontro.

Poi è nato lui, il bel Gianfranco dagli occhi blu – ereditati dal papà – a cui non ha mai voluto far mancare niente, nonostante in quegli anni fosse all’apice del suo successo: “È famosa si sa, però non è mai mancata – ha detto a Signorini a proposito della mamma -. Abbiamo condotto una vita normale, abbiamo fatto sempre le nostre cose. Non è che per il fatto che fosse famosa mi ha abbandonato, con l’aiuto di papà naturalmente”.

Quando nel 2000 il matrimonio tra i genitori è giunto al capolinea, questo rapporto madre-figlio ha subito uno scossone: La Colmenares si stabilì in Venezuela mentre Gianfranco decise di seguire il padre a Miami. “Mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no – ha spiegato in un’intervista qualche anno fa -. Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida. Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”.

Classe 1992, Gianfranco Pelegri è nato a Buenos Aires ma ha intrapreso gli studi in economia e marketing presso l’Università della Florida, a Miami, dove si era trasferito col papà. Dopo aver lavorato in quest’ambiente, però, ha scelto di ricominciare tutto daccapo, iniziando una nuova vita sempre a Miami, dove si sta per laureare di nuovo e attualmente lavora nel mondo dello spettacolo. Un ragazzo di 31 anni che ama viaggiare, scoprire nuovi posti e nuove culture, curioso e intraprendente proprio come la sua mamma.