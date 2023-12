Grande Fratello, sondaggi: chi sarà eliminato stasera 16 dicembre

Fonte: IPA Alfonso Signorini al Grande Fratello

Il Grande Fratello è a un punto di svolta: chi sarà il concorrente eliminato stasera, domenica 16 dicembre? I sondaggi ci danno un’ottima panoramica sulle preferenze dei telespettatori e, anche questa settimana, sembra non ci siano dubbi. Ma andiamo con ordine. Il periodo natalizio è sempre un momento clou per il programma: l’attesa delle feste si fa sentire e sono in tanti a sentire la mancanza di casa e degli affetti. Le dinamiche all’interno della Casa sono sempre più complesse e alcuni Vip e non Vip iniziano a dare segni di cedimento. In nomination e a rischio eliminazione ci sono Beatrice Luzzi (che ha espresso nel corso della settimana il desiderio di lasciare il GF), Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Sara Ricci (la meno votata di lunedì scorso) e Vittorio Menozzi. Scopriamo insieme cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, sondaggi: eliminato 16 dicembre

Le dinamiche dell’edizione 2023 del Grande Fratello sono al loro apice e i sondaggi impazzano. La domanda è una sola: chi sarà eliminato nella puntata di stasera, sabato 16 dicembre? Nulla è certo: solo il verdetto finale potrà dirci di più sull’eliminazione in programma, ma intanto godiamoci i risultati dei sondaggi, che, come sempre, danno un’ottima visione generale sul sentimento dei telespettatori. Il reality di Alfonso Signorini e programma di punta di Canale 5, dopo un inizio un po’ stentato in cui le dinamiche stentavano a decollare, ora porta sul piccolo schermo uno spettacolo tutt’altro che scontato.

L’ultima puntata, andata in onda lunedì 11 dicembre, ha visto andare in scena alcuni cruciali scontri tra i protagonisti della Casa e la meno votata tra Marco Maddaloni, Sara Ricci, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero è stata Sara Ricci, in realtà la più votata della settimana prima. La ragazza si è dunque “guadagnata” il posto in nomination nella puntata di stasera, insieme a Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Sara Ricci e Vittorio Menozzi. Chi sarà dunque il prossimo a lasciare la Casa?

Come sempre a darci le prime importanti risposte sono i sondaggi: scopriamo insieme i dati più significativi. Secondo Forumfree i giochi sono già fatti. Partiamo da Beatrice Luzzi, in nomination e sempre non particolarmente apprezzata dagli altri compagni di Casa. Al contrario, l’attrice è sempre sulla cresta dell’onda per i fan da casi e, secondo i sondaggi, conquista il 45,92% delle preferenze. Subito dopo di lei Perla Vatiero, con il 19,32% dei voti, Vittorio Menozzi con il 15,74%. Quasi a pari merito a fine classifica ci sono Grecia Colmenares con il 9,86% e Sara Ricci con il 9,16% dei voti da casa.

Anche Reality House concorda in termini di dati con il sito sopracitato: Beatrice Luzzi, secondo le stime, arriverà al 44% di preferenze, Perla e Vittorio se la giocheranno con il 14% per lei e il 13% per lui. Grecia e Sara ancora fanalino di coda.