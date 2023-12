Grande Fratello sondaggi: chi sarà eliminato stasera 9 dicembre

Chi uscirà stasera, 9 dicembre, durante la 25esima puntata del Grande Fratello 2023? Il reality show condotto da Alfonso Signorini è ormai arrivato alla svolta di Natale, periodo da sempre particolarmente complicato per i concorrenti, che sentono il richiamo delle feste in famiglia, e per la direzione, che si trova a dover affrontare un momento saliente di conferme e abbandoni. La puntata di stasera prevede un’eliminazione, ma chi sarà il concorrente costretto a lasciare la Casa più osservata d’Italia? Solo l’attesa potrà dircelo, ma nel frattempo scopriamo chi sono i favoriti e chi invece rischia di essere l’eliminato della puntata del 9 dicembre. Al televoto ci sono Anita, Mirko, Perla e Sara: scopriamo come voterà il pubblico secondo i principali forum dedicati al reality di Canale 5.

Grande Fratello, sondaggi: eliminato 9 dicembre

I sondaggi sono un ottimo modo per prepararsi alla puntata e godersi al massimo le dinamiche tra concorrenti. Sono principalmente due le piattaforme che forniscono dati su il probabile eliminato della puntata di stasera: Forumfree e Reality House. Al televoto ci sono quattro concorrenti: Anita Olivieri, Sara Ricci, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Al centro del chiacchiericcio settimanale di questa settimana c’è stata sicuramente la coppia di ex, che ha partecipato a Temptation Island 2023, composta da Mirko e Perla.

I due siti di riferimento per i sondaggi si dividono. Secondo forumfree il risultato sarebbe chiarissimo. Ad essere eliminato sarà proprio Mirko, con solo il 12,53% di voti. A salvarsi, con un po’ di stacco, saranno Anita Olivieri con il 19,41%, Perla Vatiero con il 24,02% e Sara Ricci, che staccherebbe tutti con il 44,04%.

Sul forum Reality House, invece, la situazione è più incerta. I voti infatti sembrano posizionare Mirko e Anita (sicuramente non i più amati del programma) insieme all’ultimo posto nella classifica dei consensi, divisi da un solo punto percentuale. Chi in tutti i casi sembra salva dall’eliminazione è Sara, che anche per Reality House colleziona circa il 33% dei voti. Al secondo posto ci sarebbe Perla, al 30%. E, ultimi, a solo un punto percentuale di distanza, Anita (19%) e Mirko (18%).

Anticipazioni Grande Fratello: 9 dicembre

Secondo quanto dicono i sondaggi sembrerebbe che il rischio che si rompa l’ormai famoso triangolo tra Mirko, Greta e Perla sarebbe altissimo. L’ex protagonista di Temptation Island non è affatto ben visto dalla maggioranza dei telespettatori. Il pubblico si è diviso più volte discutendo del rapporto tra Mirko e Greta e di quello tra Mirko e Perla. Ora sembra che Mirko Brunetti abbia capito con quale tra le due ex fidanzate (ovvero Perla Vatiero e Greta Rossetti, anche lei nella Casa) possa essere la persona giusta con cui costruire una relazione. Proprio Greta sembra essere la donna amata dal ragazzo.

Perla Vatiero, per il momento, sembra avere occhi solo per Brunetti. Ma le cose presto potrebbero cambiare, perché casa di Cinecittà è pronto a entrare Luca Vetrone, l’ex concorrente dell’Isola Dei Famosi con il quale la ragazza si stava frequentando fino al suo ingresso al Grande Fratello 2023. Che l’arrivo di Luca possa mettere un punto definitivo alla querelle tra Perla, Mirko e Greta? Siamo pronti a scoprirlo.