Grande Fratello, sondaggi: chi sarà eliminato stasera 11 dicembre

Chi sarà il concorrente del Grande Fratello 2023 che sarà eliminato stasera, lunedì 11 dicembre? Scopriamolo dai sondaggi. Il reality è entrato nel vivo per dinamiche, discussioni e fermento. Il periodo natalizio è da sempre particolarmente delicato poiché l’avvicinamento delle feste mette alla prova gli abitanti della Casa più osservata d’Italia, che, dopo settimane di isolamento dal mondo, sentono la mancanza della famiglia. In nomination in questa prima puntata della settimana ci sono Marco Maddaloni, Sara Ricci, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero. In realtà i voti di questa sera non determineranno una eliminazione diretta: il concorrente che otterrà il minor apprezzamento da parte del pubblico sarà a rischio eliminazione sabato 16 dicembre. Scopriamo insieme cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, sondaggi: eliminato 11 dicembre

Dopo un inizio un po’ frenato, ora Grande Fratello, il reality di Alfonso Signorini e programma di punta di Canale 5, è entrato nel vivo delle dinamiche tra i concorrenti. L’ultima puntata, andata in onda sabato 9 dicembre, sono andati in scena feroci scontri tra i protagonisti di questa stagione. Chi sarà il prossimo a lasciare la Casa? Chiaramente potremo saperlo con certezza solo alla fine della puntata di sabato 16 dicembre, ma i sondaggi possono essere un ottimo modo per prepararsi alla puntata e godersi al massimo i “giochi” tra i concorrenti. Una cosa, infatti, è subito da chiarire: i voti di questa sera non porteranno a un’eliminazione diretta, ma colui che otterrà il minor apprezzamento da parte del pubblico sarà a rischio eliminazione nella prossima.

Secondo Forumfree non ci sono dubbi: Vittorio Menozzi si salverà con il 55,5% dei voti. Dopo di lui, al 19% ci sarà Perla. Marco Maddaloni otterrà invece il 12,97%. A rischio eliminazione ci sarà invece Sara Ricci, con l’11,69%. Per la ragazza è la secondo volta di seguito in nomination.

Anche Reality House conferma la tendenza: Sara Ricci otterrà (secondo il sondaggio) appena il 9% dei voti. Marco il 15%, Perla il 27% e Vittorio Menozzi ne uscirà indenne con il 49%.

Eliminazioni al Grande Fratello

Durante la puntata di sabato 9 dicembre i sondaggi avevano visto giusto: Mirko Brunetti è stato l’eliminato della serata, dopo aver catalizzato l’attenzione del pubblico per un paio di settimane.

Con l’eliminazione di Mirko Brunetti nella puntata di sabato 9 dicembre si è chiuso un capitolo tematico che aveva coinvolto a più riprese gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Questo perché nella Casa sono presenti anche Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe ex fidanzate di Mirko. Ciò ha scatenato un chiacchierassimo avanti e indietro su quale fosse la donna veramente amata dal ragazzo.

Le prime parole di Mirko appena eliminato dal programma sono state: “Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro. Forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta”.