Michael Douglas nonno: la tenera foto su Instagram col nipotino

editato in: da

Biberon alla mano e un sorriso splendido: così Michael Douglas è apparso su Instagram, pubblicando uno scatto tenerissimo in compagnia del suo secondo nipotino Ryder, figlio di Cameron Douglas e della fidanzata storica, Viviane Thibes.

L’attore, che sempre su Instagram aveva affidato l’annuncio della bella notizia – definendosi #ProudGrandpa, ossia un nonno orgoglioso – ha potuto vedere dal vivo il suo nipotino soltanto dopo un mese dalla sua nascita. Ryder è venuto alla luce a fine dicembre, ma Michael Douglas non aveva potuto conoscerlo a causa delle restrizioni per la pandemia. “Congratulazioni a Cameron e Viviane, benvenuto al mondo Ryder T. Douglas” aveva scritto su Instagram pubblicando la foto del figlio con la sua famiglia.

Finalmente l’attore è riuscito a incontrare il suo secondo nipotino, venuto alla luce dopo Lua, che oggi ha 3 anni. “È la prima volta che vedo il mio nipotino di un mese, Ryder“, ha scritto sul suo profilo ufficiale il marito di Catherine Zeta-Jones, condividendo una foto in bianco e nero mentre dà il biberon al piccolo. Lo scatto è davvero tenerissimo e lo sguardo di Michael Douglas mostra tutto l’amore per il nuovo membro della sua famiglia.

“Quando la famiglia si allarga siamo sempre entusiasti”, aveva detto tempo fa in un’intervista a People l’attore 76enne. Cameron è nato dal matrimonio – dal 1977 al 1995 – con la sua prima moglie Diandra Morella Douglas; con la seconda moglie Catherine Zeta Jones ha avuto altri due figli, Dylan Michael e Carys Zeta, che come riferisce lo stesso Douglas “amano fare gli zii”.

E proprio nell’anno in cui si è spento a 103 anni il grandissimo Kirk Douglas, il padre di Michael, una bellissima notizia per tutta la famiglia, che si è sempre dimostrata molto unita.

In passato l’attore è stato molto vicino a Cameron, che ha avuto problemi con la droga ed è anche stato arrestato: “Gli anni di dolore e distruzione, causati in gran parte dal mio comportamento, non posso cancellarli. Forse però posso essere utile agli altri condividendo le mie esperienze e le scelte sbagliate”, aveva scritto Cameron parlando tempo fa del suo libro autobiografico.

Adesso, lasciatosi alle spalle questa esperienza, ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita, quello in 4, sempre con papà Michael al suo fianco.