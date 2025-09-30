Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

L’amore ha ancora una volta sorpreso l’aristocrazia britannica con un matrimonio inaspettato. William Legge, decimo Conte di Dartmouth e fratellastro della defunta Lady Diana, ha sposato Diandra Douglas, ex moglie di Michael Douglas. La cerimonia si è svolta nel mese di settembre a Gibilterra, presso l’ufficio anagrafe della Rocca, alla presenza dei soli testimoni. Ora la produttrice americana è diventata ufficialmente Contessa di Dartmouth.

Il fratellastro di Lady Diana e l’ex moglie di Michael Douglas sposi

È stato uno dei matrimoni a sorpresa di quest’anno: il Conte di Dartmouth, William Legge, che ha appena festeggiato il suo 76esimo compleanno, ha sposato Diandra Douglas 69enne ed ex moglie dell’attore Michael Douglas. Legge è nipote della scrittrice Barbara Cartland e figlio della matrigna della Principessa Diana, Raine Spencer.

La cerimonia si è svolta nel modo più intimo possibile all’inizio di settembre a Gibilterra. Un amico della coppia ha dichiarato al Daily Mail che si è trattato di “una piccola cerimonia privata nell’ufficio del registro, alla presenza di uno o due invitati”.

Sia Diandra che William hanno forti legami con la Spagna: il Conte ha rappresentato Gibilterra mentre era al Parlamento europeo, e Diandra ha conservato parte della casa che lei e Michael avevano acquistato a Maiorca dopo il divorzio, anche se poi è diventata proprietà esclusiva di Douglas.

William Legge è il decimo Conte di Dartmouth. È stato membro del Parlamento europeo per il partito estremista UKIP, che sosteneva l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, sebbene in seguito si sia dimesso.

Diandra Douglas, nata Luker, produttrice cinematografica, è stata moglie dell’attore Michael Douglas per 23 anni, dal 1977 al 1995. Hanno divorziato nel 2000. La coppia ha avuto un figlio, l’attore Cameron Douglas, che ha scontato una pena per traffico di droga. Diandra è anche madre di due gemelli avuti con l’aiuto di una madre surrogata dall’ex fidanzato Zach Bacon III e di una figlia adottiva di nome Imara.

Diandra ha ricevuto circa 45 milioni di dollari dall’attore americano per il suo divorzio: uno degli accordi più costosi di Hollywood. Michael Douglas, oggi sposato con Catherine Zeta-Jones, e la produttrice si erano conosciuti quando lei aveva 19 anni e studiava alla School of Foreign Service di Georgetown. Michael, allora 32enne, le aveva chiesto di sposarlo dopo due settimane di frequentazione.

Il Conte di Dartmouth, da parte sua, è stato sposato con la modella Fiona Campbell e ha un figlio, Gerald Glen, nato dalla relazione con la produttrice televisiva Claire Kavanagh. Attualmente, l’erede al titolo di Conte di Dartmouth non è il figlio di William Legge, ma suo fratello, Rupert Legge poiché Gerald è nato fuori dal matrimonio e non può ereditare.

Il titolo ora detenuto da Legge ha una storia lunga oltre 300 anni. Fu creato nel 1711 dalla Regina Anna d’Inghilterra per l’omonimo William Legge, un politico Tory e fedele servitore della Corona. Da allora, la contea è stata tramandata di generazione in generazione all’interno della famiglia Legge.

Il rapporto tra Lady Diana e la sua matrigna Raine Spencer

William è il figlio primogenito di Gerald Legge, none Conte di Dartmouth, e Raine McCorquodale, figlia della scrittrice Barbara Cartland, e seconda moglie di John Spencer, Visconte Althorp e padre di Lady Diana. I due hanno sempre avuto un rapporto cordiale.

Decisamente più turbolento quello tra Diana e la matrigna, soprannominata Acid Raine. Col tempo Diana si avvicinò a Raine, tanto da trovare in lei una stretta confidente negli anni Novanta, gli anni più movimentati della defunta Principessa del Galles dopo il divorzio da Re Carlo.

Questo nuovo matrimonio, celebrato senza ostentazione, segna per William e Diandra una svolta. Lui, con un passato politico e un retaggio aristocratico, e lei, con una storia romantica che intreccia Hollywood e l’Europa, trovano in questa unione un capitolo inaspettato che li riporta alla ribalta, seppur dalla serenità di Gibilterra.