A casa di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones: fra lusso, opere d’arte e rose

sono senza dubbio una delleLe due star possiedono ben cinque case: due a New York, una nel Regno Unito, una a Palma Di Maiorca, in Spagna, e una alla Bermuda.

In tutte le abitazioni di Catherine Zeta-Jones si può cogliere l’inconfondibile tocco della star, che adora arredare gli spazi in cui vive in modo elegante e seguendo le sue passioni, che sono la moda e l’arte. 74 anni lui, 48 lei, sono innamorati ancora come il primo giorno.

Dopo 17 anni di matrimonio, fra crisi, problemi di salute (Catherine Zeta-Jones soffre di bipolarismo, mentre Michael Douglas ha lottato contro un tumore alla gola) e un quasi divorzio, i due ora sono più uniti che mai. Le loro case sparse per il mondo sono cinque nidi d’amore in cui i divi di Hollywood coltivano i loro hobby, condividendo diversi scatti sui social.

Soprattutto Catherine Zeta-Jones è particolarmente attiva su Instagram, dove ama pubblicate le foto che raccontano le sue giornate e ci fanno scoprire qualcosa di più sui luoghi in cui vive. In tutte le abitazioni della coppia c’è un elemento comune: le rose. Questi fiori profumati e molto delicati, vengono utilizzati per decorare il salotto degli appartamenti di New York, con vista su Central Park e un pianoforte antico.

Fra le case più belle degli attori c’è senza dubbio quella di Bedford, in Gran Bretagna, acquistata per omaggiare le origini gallesi di Catherine. La magione conta ben 8 stanze e 13 bagni, ma soprattutto moltissime rose sparse in tutte le zone della casa.

Non mancano nemmeno le opere d’arte. Michael Douglas infatti ama collezionare statue e quadri antichi, che espone nelle sue abitazioni e mostra spesso agli amici. Non solo: la coppia ha anche un’ossessione davvero particolare per le poltrone, particolari e acquistate in giro per il mondo nel corso di aste private.

Infine Catherine Zeta-Jones si è creata a New York un piccolo rifugio personale, in cui fugge per rilassarsi e quando la pressione di Hollywood è eccessiva. Si tratta di un loft con tante comodità e la giusta privacy per rigenerare corpo e mente.