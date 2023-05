Michael Douglas, Palma d’oro d’onore a Cannes. Ve lo ricordate 30 anni fa con Sharon

Fonte: Getty Images Michael Douglas e Sharon Stone a Cannes

Il Festival di Cannes 2023 rende omaggio a Michael Douglas con la Palma d’oro d’onore per i suoi 50 anni di carriera. La premiazione è proprio per la cerimonia di apertura, il 16 maggio, trasmessa in diretta su France 2.

Michael Douglas al Festival di Cannes: scintille con Sharon Stone

Michael Douglas è ormai di casa al Festival di Cannes, da quando nel lontano 1979 era approdato sulla Croisette con Jane Fonda e Jack Lemmon per presentare La Sindrome cinese. Ma nel 1992, oltre 20 anni fa, la sua presenza è stata memorabile al fianco della bellissima Sharon Stone per Basic Instinct, film che ha lanciato l’attrice e confermato il successo e la bravura di Douglas.

Fonte: Getty Images

Era il 7 maggio 1992 e anche allora a Michael era stata riservata la serata d’apertura del Festival. Lui sfila sul red carpet mano nella mano con Sharon Stone (naturalmente solo per far felici i fotografi) che indossava un abito da sera da mille e una notte con corpetto in cristalli e dalla scollatura mozzafiato, incarnando perfettamente lo spirito del film. Non va dimentica anche l’affascinante Jeanne Tripplehorn, co-protagonista della pellicola cult.

Fonte: Getty Images

Memorabili anche le foto in terrazza che hanno acceso Cannes. La complicità tra i tre attori era incredibile, non si parlò d’altro in quella edizione, a parte il mini dress a sottoveste con girasoli sul seno della Stone. Nel 2023 il primato potrebbe essere scalzato dalla bellissima moglie di Douglas, Catherine Zeta-Jones. Questa volta è lei a sfilare sul red carpet a fianco dell’attore e saranno nuovamente scintille.

Poi Michael a al Festival è tornato l’anno dopo nel 1993 con il film Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher e nel 2013 con Dietro i candelabri di Steven Soderbergh in cui ha interpretato con eccezionale bravura il musicista Liberace (per cui è stato premiato con un Emmy).

Michael Douglas, la Palma d’oro d’onore a Cannes 2023

Fonte: Getty Images

Non va infine dimenticato che suo padre Kirk Douglas è stato presidente della giuria al Festival nel 1980. Dunque, quello di Michael è un legame fortissimo col Festival e dura da decenni, si può dire dagli esordi della sua carriera. La star, oggi 78enne, ha commentato così l’omaggio che Cannes76 gli ha riservato: “È sempre una boccata d’aria fresca essere a Cannes, che considero una meravigliosa piattaforma di eccellenza per artisti coraggiosi. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per La Sindrome Cinese alla mia più recente premiere per Dietro i candelabri nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non è solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di influenzare le persone in tutto il mondo. Dopo oltre 50 anni di attività, è un onore tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso”.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, matrimonio a Venezia

Intanto, prima di arrivare in Costa Azzurra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno fatto tappa a Venezia dove hanno accompagnato la figlia Carys Zeta Douglas al matrimonio di Chloe Stroll e Scotty James, lei è la sorella del pilota di F1, Lance Stroll e la figlia di Lawrence Stroll, proprietario dell’Aston Martin, lui invece è uno snowboarder australiano. Le nozze ovviamente sono state da sogno e i festeggiamenti sono durati tre giorni con party finale a Peschiera.

Fonte: IPA

Da sogno era anche Carys, che ha preso il meglio da entrambi i genitori, mentre indossava un abito lungo in chiffon verde nella Laguna.